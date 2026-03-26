ETV Bharat / business

மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கிய தங்கம் விலை: இன்று சவரனுக்கு ரூ.560 உயர்வு

வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 260-க்கும் ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 26, 2026 at 10:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,360-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஒரு வார காலமாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிவை சந்தித்து வந்த நிலையில், கடந்த ஓரிரு நாட்களாக மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கி இருக்கிறது. போரின் தாக்கத்தால் ஏற்பட்ட கச்சா எண்ணெய் தட்டுபாட்டை சமாளிக்க, பல நாடுகள் தங்களிடம் இருந்த தங்கத்தை விற்க தொடங்கின. இதனால் சந்தையில் அதன் மவுசு குறையத் தொடங்கியது. அதன் எதிரொலியாக விலையும் குறைந்தது.

ஆனால், தங்கள் நாட்டை தாக்கும் நாடுகளை தவிர, மற்ற நாடுகளின் ஹார்முஸ் நீரிணை திறக்கப்படும் என்று ஈரான் அறிவித்ததால், பல்வேறு நாடுகளின் கப்பல்கள் எண்ணெய் மற்றும் எரிபொருளுடன் தங்கள் நாடுகளை நோக்கி சென்ற வண்ணம் உள்ளன. இதனால் முதலீட்டாளர்கள் மீண்டும் தங்கத்தின் மீது கவனத்தை செலுத்த தொடங்கியுள்ளனர். இதன் காரணமாக தங்கம் விலை மீண்டும் ஏற்றம் கண்டுவருகிறது.

தங்கம் விலை

22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (மார்ச் 25) கிராமுக்கு ரூ. 350 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,600-க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று ரூ. 70 உயர்ந்து ரூ. 13,670-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 2,800 அதிகரித்து ரூ. 1,08,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 560 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,09,360-க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையானது நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 10 அதிகரித்து ரூ. 260-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, இன்றும் ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ. 2,60,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,670

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,09,360

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.260

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,60,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மார்ச் 2613,6701,09,360
மார்ச் 2513,6001,08,800
மார்ச் 2413,2501,06,000
மார்ச் 2313,3401,06,720
மார்ச் 2213,6201,08,960
மார்ச் 2113,6201,08,960
மார்ச் 2013,9501,11,600
மார்ச் 1913,9001,11,200
மார்ச் 1814,5701,16,560
மார்ச் 1714,6501,17,200

TAGGED:

GOLD RATE TODAY
தங்கம் விலை மார்ச் 26
GOLD AND SILVER RATE
GOLD PRICE IN CHENNAI
GOLD RATE ON MARCH 26

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.