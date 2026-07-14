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தொடர்ந்து சரிவில் தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?

வெள்ளி விலையில் 5 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.235-க்கும், கிலோ ரூ.2,35,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

பிரநிதித்துவ படம்
பிரநிதித்துவ படம் (IANS/Deepak Kumar)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 10:52 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஆபரண தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாட்களாக காலை, மாலை என இரண்டு வேளைகளிலும் ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. மேற்காசிய போர் எதிரொலியாக், கச்சா எண்ணெய்யின் மீது முதலீடுகள் அதிகரித்ததால், தங்கத்தின் விலை கணிசமாக குறைந்து காணப்பட்டது.

கடந்த மாதம் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் போடப்பட்ட காரணத்தினால், மீண்டும் தங்கம் விலை உயர தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இதனிடையே, தற்போது மீண்டும் இரு நாட்டிற்கும் இடையே தாக்குதல் தொடங்கியுள்ளதால், தங்கத்தின் விலையை கணிக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

கடந்த வாரம் தங்கத்தில் விலை காலை, மாலை என மாற்றம் கண்ட நிலையில், தொடர்ந்து விலை சரிவை கண்டு வருகிறது. இந்த மாதத்தில் இதுவரை இருந்த விலைகளிலேயே மிகக் குறைந்த விலையாக நேற்று ஒரு கிராம் ரூ. 13,200-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஜூலை 13) கிராமுக்கு ரூ. 100 குறைந்து, ரூ. 13,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில் இன்று (ஜூலை 14) மேலும் கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 13,150-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல், நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,05,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று மேலும் ரூ.400 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்று (ஜூலை 13) ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,40,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று (ஜூலை 14) மேலும் 5 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,35,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,150

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,200

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 235

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,35,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூலை 14ரூ. 13,150ரூ. 1,05,200
ஜூலை 13ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஜூலை 12ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஜூலை 11ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூலை 10ரூ. 13,350ரூ. 1,06,800
ஜூலை 9ரூ. 13,320ரூ. 1,06,560
ஜூலை 8ரூ. 13,330ரூ. 1,06,640
ஜூலை 7ரூ. 13,400ரூ. 1,07,200
ஜூலை 6ரூ. 13,560ரூ. 1,08,480
ஜூலை 5ரூ. 13,700ரூ. 1,09,600
ஜூலை 4ரூ. 13,700ரூ. 1,09,600

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