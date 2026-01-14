ETV Bharat / business

வரலாறு காணாத உச்சம் தொட்ட வெள்ளி விலை; தங்கம் விலையும் அதிகரிப்பு

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 15 ஆயிரம் அதிகரித்து ரூ. 3 லட்சத்தைத் தாண்டி ஒரு கிலோ ரூ. 3,07,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 14, 2026 at 10:33 AM IST

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.880 உயர்ந்து ரூ.1,06,240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சம் தொட்டு வரும் நிலையில், இதுவரை இருந்தது விலையேற்றம் இல்லை, இனிமேல் தான் உண்மையான விலையேற்றம் இருக்கப் போகிறது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். கடந்த ஆண்டு தொடங்கிய போது ரூ. 57 ஆயிரமாக இருந்த ஒரு சவரன் விலை, ஓராண்டில் கிட்டத்தட்ட ரூ. 50 ஆயிரம் அதிகரித்திருக்கிறது.

தங்கம் தான் தொடர்ந்து விலையேறி வருகிறது என்றால் வெள்ளி விலையும் வரலாறு காணாத வகையில் அதிகரித்து வருகிறது. மேலும், தங்கத்தின் விலையை விட வெள்ளி விலை சதவீத கணக்கில் அதிகமாகவே உயர்ந்து வருகிறது.

தங்கம் விலை

22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஜன 13) கிராமுக்கு ரூ. 50 அதிகரித்து ரூ. 13,170-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 110 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,280-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல், நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்து ரூ. 1,05,360-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ.880 அதிகரித்து ரூ. 1,06,240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை வரலாற்றில் புதிய உச்சம் கண்டு, ஒரு கிலோ ரூ. 3 லட்சத்தை தாண்டியிருக்கிறது. நேற்று ஒரு கிராம் வெள்ளியானது ரூ. 5 அதிகரித்து ரூ. 292-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று தடாலடியாக ரூ. 15 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 307-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ. 2,92,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ.3,07,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,280

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் -ரூ.1,06,240

வெள்ளி 1 கிராம் -ரூ.307

வெள்ளி 1 கிலோ -ரூ.3,07,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜனவரி 14ரூ.13,280ரூ.106,240
ஜனவரி 13ரூ.13,170ரூ.105,360
ஜனவரி 12ரூ.13,120ரூ.104,960
ஜனவரி 11ரூ.12,900ரூ.103,200
ஜனவரி 10ரூ.12,900ரூ.103,200
ஜனவரி 9ரூ.12,800ரூ.102,400
ஜனவரி 8ரூ.12,750ரூ.102,000
ஜனவரி 7ரூ.12,800ரூ.102,400
ஜனவரி 6ரூ.12,830ரூ. 102,640
ஜனவரி 5ரூ.12,760ரூ.1,02,080

