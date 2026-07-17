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மகிழ்விக்கும் தங்கம் விலை - இன்றும் சவரனுக்கு 400 ரூபாய் குறைவு

இன்று வெள்ளி விலை, ஒரு கிராமுக்கு 5 ரூபாய் குறைந்து ரூ. 235-க்கும், கிலோ 5 ஆயிரம் குறைந்து ரூ. 2,35,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 11:53 AM IST

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சென்னை: 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு 400 ரூபாய் குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,04,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஆபரண தங்கத்தின் விலை இந்த வார தொடக்கம் முதல் ஏற்ற, இறக்கத்துடன் நிலையில்லாத தன்மையுடன் காணப்படுகிறது. மேற்காசிய போர் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் மீது முதலீடுகள் அதிகரித்தது. இதனால் தங்கம் விலை கணிசமாக குறைந்தது.

கடந்த மாதம் அமெரிக்கா, ஈரான் இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் போடப்பட்ட காரணத்தினால், மீண்டும் தங்கம் விலை உயர கணிசமாக உயரத் தொடங்கியது. இதனிடையே, தற்போது மீண்டும் இரு நாட்டிற்கும் இடையே தாக்குதல் தொடங்கியுள்ளதால், தங்கத்தின் விலையை கணிக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு நாளும் காலை மற்றும் மாலை என ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. இந்த வாரத்தின் இடையில் விலை சற்று அதிகரித்த நிலையில், நேற்று முதல் மீண்டும் குறைந்து வருகிறது.

நேற்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ. 13,150-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மேலும் 50 ரூபாய் குறைந்து ரூ. 13,100-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, சவரனுக்கு நேற்று 240 ரூபாய் குறைந்து ரூ. 1,05,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், மேலும் 400 ரூபாய் குறைந்து இன்று (ஜூலை 17) ரூ. 1,04,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,100

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,04,800

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 235

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,35,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூலை 17ரூ. 13,100ரூ. 1,04,800
ஜூலை 16ரூ. 13,150ரூ. 1,05,200
ஜூலை 15ரூ. 13,180ரூ. 1,05,440
ஜூலை 14ரூ. 13,150ரூ. 1,05,200
ஜூலை 13ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஜூலை 12ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஜூலை 11ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூலை 10ரூ. 13,350ரூ. 1,06,800
ஜூலை 9ரூ. 13,320ரூ. 1,06,560
ஜூலை 8ரூ. 13,330ரூ. 1,06,640
ஜூலை 7ரூ. 13,400ரூ. 1,07,200
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வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரை, நேற்று (ஜூலை 15) ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், கிலோ, ரூ. 2,40,000 விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று (ஜூலை 17) வெள்ளி விலை, ஒரு கிராமுக்கு 5 ரூபாய் குறைந்து ரூ. 235-க்கும், கிலோ 5 ஆயிரம் குறைந்து ரூ. 2,35,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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