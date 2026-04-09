ETV Bharat / business

தங்கம் விலை தண்ணி காட்டுதே; இன்றைய சவரன் விலையை பாருங்க

வெள்ளி விலை இன்று (ஏப்.9) கிராமிற்கு ரூ.5 குறைந்து ரூ.260-க்கும், கிலோ ரூ.2,60,000-க்கும் விற்கப்படுகிறது.

பிரநிதித்துவ படம்
பிரநிதித்துவ படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 9, 2026 at 12:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: இன்று 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்.9) ரூ.1,600 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,12,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஈரான், இஸ்ரேல் போர் காரணமாக தினந்தோறும் கணிக்க முடியாத வகையில் மாற்றம் இருந்து வருகிறது. போருக்கு முன்பு வரை தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை, ஈரான் போர் தொடங்கியதும் குறையத் தொடங்கியது. பொதுவாக போர் நேரத்தில் தங்கம் விலை அதிகருக்கும் நிலையில், எதிர்மாறாக மேற்காசிய போர் தலைகீழாக மாற்றியது.

கச்சா எண்ணெய் விலையும் தங்கம் விலை நிர்ணயிப்பதில் முக்கியத்துவம் பெற்று வருகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் கச்சா எண்ணெய் விலை மாற்றம் தங்கம் விலையில் பிரதிபலிக்கிறது. இதனிடையே போர் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தங்கத்தின் மீண்டும் முதலீடு அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக நேற்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்தது. தொடர்ந்து விலை உயர வாய்ப்புள்ளதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் கணித்த நிலையில், இன்று கணிசமான அளவில் தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது.

நேற்று (ஏப்ரல் 8) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,720 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதேபோல், கிராமுக்கு ரூ.340 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று (ஏப்.9) தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,12,000-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.200 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோல் வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி, நேற்று (ஏப்.8) ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2,65,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று (ஏப்.9) கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.260-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2,60,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,000

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,000

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.260

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,60,000

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஏப்ரல் 9ரூ. 14,000ரூ. 1,12,000
ஏப்ரல் 8ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஏப்ரல் 7ரூ.13,860ரூ.1,10,880
ஏப்ரல் 6ரூ.13,990ரூ. 1,11,920
ஏப்ரல் 4ரூ.13,950ரூ.1,11,600
ஏப்ரல் 3ரூ.13,850ரூ.1,10,800
ஏப்ரல் 2ரூ.13,750ரூ.1,10,000
ஏப்ரல் 2ரூ. 13,950ரூ. 1,11,600
ஏப்ரல் 1ரூ. 14,050ரூ. 1,12,400

TAGGED:

GOLD RATE TODAY APRIL 9
TODAY SILVER RATE
தங்கம் விலை
வெள்ளி விலை
TODAY GOLD RATE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.