தங்கம் விலை தண்ணி காட்டுதே; இன்றைய சவரன் விலையை பாருங்க
வெள்ளி விலை இன்று (ஏப்.9) கிராமிற்கு ரூ.5 குறைந்து ரூ.260-க்கும், கிலோ ரூ.2,60,000-க்கும் விற்கப்படுகிறது.
Published : April 9, 2026 at 12:14 PM IST
சென்னை: இன்று 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்.9) ரூ.1,600 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,12,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஈரான், இஸ்ரேல் போர் காரணமாக தினந்தோறும் கணிக்க முடியாத வகையில் மாற்றம் இருந்து வருகிறது. போருக்கு முன்பு வரை தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை, ஈரான் போர் தொடங்கியதும் குறையத் தொடங்கியது. பொதுவாக போர் நேரத்தில் தங்கம் விலை அதிகருக்கும் நிலையில், எதிர்மாறாக மேற்காசிய போர் தலைகீழாக மாற்றியது.
கச்சா எண்ணெய் விலையும் தங்கம் விலை நிர்ணயிப்பதில் முக்கியத்துவம் பெற்று வருகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் கச்சா எண்ணெய் விலை மாற்றம் தங்கம் விலையில் பிரதிபலிக்கிறது. இதனிடையே போர் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தங்கத்தின் மீண்டும் முதலீடு அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக நேற்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்தது. தொடர்ந்து விலை உயர வாய்ப்புள்ளதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் கணித்த நிலையில், இன்று கணிசமான அளவில் தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை
நேற்று (ஏப்ரல் 8) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,720 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதேபோல், கிராமுக்கு ரூ.340 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று (ஏப்.9) தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,12,000-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.200 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
அதேபோல் வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. அதன்படி, நேற்று (ஏப்.8) ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2,65,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று (ஏப்.9) கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.260-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2,60,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,000
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,000
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.260
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,60,000
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஏப்ரல் 9
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|ஏப்ரல் 8
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஏப்ரல் 7
|ரூ.13,860
|ரூ.1,10,880
|ஏப்ரல் 6
|ரூ.13,990
|ரூ. 1,11,920
|ஏப்ரல் 4
|ரூ.13,950
|ரூ.1,11,600
|ஏப்ரல் 3
|ரூ.13,850
|ரூ.1,10,800
|ஏப்ரல் 2
|ரூ.13,750
|ரூ.1,10,000
|ஏப்ரல் 2
|ரூ. 13,950
|ரூ. 1,11,600
|ஏப்ரல் 1
|ரூ. 14,050
|ரூ. 1,12,400