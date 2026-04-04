அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை: சவரனுக்கு ரூ.800 அதிகரிப்பு
வெள்ளி விலை இன்று (ஏப்.4) மாற்றம் இல்லாமல் கிராமுக்கு ரூ.255-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.2,55,000-க்கும் விற்கப்படுகிறது.
Published : April 4, 2026 at 10:43 AM IST
சென்னை: 22 காரட் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்.4) சவரனுக்கு ரூ.800 உயர்ந்து ரூ.1,11,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மத்திய கிழக்கில் தொடரும் போர் காரணமாக தங்கத்தின் விலையில் தினசரி பெரியளவில் மாற்றம் ஏற்பட்டு வருகிறது. கடந்த மாத தொடக்கத்தில் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.15 ஆயிரத்திற்கு மேல் விற்கப்பட்ட நிலையில், பின்னர் படிப்படியாக குறைந்து ரூ.13 ஆயிரத்திற்குள் வந்தது. போர் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்ததும், டாலரின் மதிப்பு சர்வதேச அளவில் அதிகரித்ததும் தங்கம் விலை குறைந்ததற்கு காரணமாக கூறப்பட்டது.
இந்த சூழலில், சமீபகாலமாக தங்கத்தின் விலையில் சற்று ஏற்றத்தை காண முடிகிறது. மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் ஓரளவு போர்ப்பதற்றம் குறைந்துள்ளதால் தங்கத்தின் மீது முதலீட்டாளர்களின் கவனம் மீண்டும் திரும்ப தொடங்கியுள்ளது. இதனால் தங்கத்தின் விலை சீராக அதிகரித்து வருகிறது.
தங்கம் விலை
அதன்படி, நேற்று (ஏப். 3) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 உயர்ந்து ரூ.1,10,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்றும் (ஏப்ரல் 4) சவரனுக்கு ரூ.800 உயர்ந்து ரூ.1,11,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், கிராமுக்கு ரூ.100 உயர்ந்து ரூ.13,950-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஈரான் போரின் தாக்கம் மேலும் குறையும்பட்சத்தில் தங்கத்தின் விலை இனி பல மடங்கும் உயரும் என பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
வெள்ளி விலை
அதே நேரத்தில் வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. நேற்று ஒரு கிராம் ரூ.255-க்கும், கிலோ ரூ.2,55,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட வெள்ளி இன்றும் அதே விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலையும் எதிர்காலத்தில் அதிரடியாக உயரக்கூடும் என நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,950
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,11,600
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.255
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,55,000
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஏப்ரல் 4
|ரூ.13,950
|ரூ.1,11,600
|ஏப்ரல் 3
|ரூ.13,850
|ரூ.1,10,800
|ஏப்ரல் 2
|ரூ.13,750
|ரூ.1,10,000
|ஏப்ரல் 2
|13,950
|1,11,600
|ஏப்ரல் 1
|14,050
|1,12,400
|மார்ச் 31
|13,670
|1,09,360
|மார்ச் 30
|13,770
|1,10,160
|மார்ச் 30
|13,600
|1,08,800
|மார்ச் 29
|13,660
|1,09,280
|மார்ச் 28
|13,660
|1,09,280
|மார்ச் 27
|13,430
|1,07,440
|மார்ச் 26
|13,350
|1,06,800
|மார்ச் 25
|13,600
|1,08,800
|மார்ச் 24
|13,250
|1,06,000