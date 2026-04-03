மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் விலை; சவரனுக்கு ரூ.800 அதிகரிப்பு
வெள்ளி விலை இன்று (ஏப்.3) மாற்றம் இல்லாமல் கிராமுக்கு ரூ.255-க்கும், கிலோ ரூ.2,55,000-க்கும் விற்கப்படுகிறது.
Published : April 3, 2026 at 2:51 PM IST
சென்னை: 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்ரல் 3) சவரனுக்கு ரூ.800 உயர்ந்து ரூ.1,10,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேற்காசிய போர் பதற்றம் காரணமாக தங்கத்தின் விலையில் தனசரி பெரியளவில் மாற்றம் இருந்து வருகிறது. ஒரு கிராம் ரூ.15 ஆயிரத்திற்கு மேல் இருந்த நிலையில், படிப்படியாக குறைந்து ரூ.13 ஆயிரத்திற்குள் வந்தது. எனினும், அவ்வப்போது சற்று விலை அதிகரித்து, ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வந்தது. கச்சா எண்ணெய் விலை மாற்றத்திற்கு ஏற்ப, தங்கம் விலையும் ஒரே நாளில் இரண்டு அல்லது மூன்று முறை கூட மாற்றம் கண்டு வருகிறது. குறிப்பாக நேற்று இரண்டு முறை தங்கம் விலை குறைந்து காணப்பட்டது.
இந்த சூழலில், தற்போது மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் ஓரளவு போர்ப்பதற்றம் குறைந்துள்ளதால் தங்கத்தின் மீது முதலீட்டாளர்களின் கவனம் மீண்டும் திரும்ப தொடங்கியுள்ளது. நேற்று மாலை பெரியளவில் குறைந்த தங்கம் விலை இன்று விலை சற்று அதிகரித்துள்ளது.
தங்கம் விலை
அதன்படி நேற்று மாலை (ஏப்ரல் 2) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1600 குறைந்து ரூ.1,10,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று (ஏப்ரல் 3) காலை சவரனுக்கு ரூ.800 உயர்ந்து ரூ.1,10,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் கிராமுக்கு ரூ.100 உயர்ந்து ரூ.13,859-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
அதே நேரத்தில் வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. நேற்று ஒரு கிராம் ரூ.255-க்கும், கிலோ ரூ.2,55,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட வெள்ளி இன்றும் அதே விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம் (ஏப்ரல் 3, 2026)
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,850
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,10,800
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.255
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,55,000
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஏப்ரல் 3
|ரூ.13,850
|ரூ.1,10,800
|ஏப்ரல் 2
|ரூ.13,750
|ரூ.1,10,000
|ஏப்ரல் 2
|13,950
|1,11,600
|ஏப்ரல் 1
|14,050
|1,12,400
|மார்ச் 31
|13,670
|1,09,360
|மார்ச் 30
|13,770
|1,10,160
|மார்ச் 30
|13,600
|1,08,800
|மார்ச் 29
|13,660
|1,09,280
|மார்ச் 28
|13,660
|1,09,280
|மார்ச் 27
|13,430
|1,07,440
|மார்ச் 26
|13,350
|1,06,800
|மார்ச் 25
|13,600
|1,08,800
|மார்ச் 24
|13,250
|1,06,000
|மார்ச் 23
|13,340
|1,06,720