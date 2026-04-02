ஒரே நாளில் 2 முறை குறைந்த தங்கம் விலை: இன்று எவ்வளவு தெரியுமா?

வெள்ளி விலை இன்று (ஏப்.1) கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ரூ.255-க்கும், கிலோ ரூ.2,55,000-க்கும் விற்கப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 2, 2026 at 1:13 PM IST

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று காலையில் (ஏப்ரல் 2) சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்த நிலையில், மாலையில் ரூ,1,600 குறைந்து ரூ. 1,10,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

மேற்காசிய போர் பதற்றம் காரணமாக தங்கத்தின் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்த காரணத்தால், தங்கத்தின் விலை குறைந்து கொண்டே வந்தது. அது மட்டுமின்றி, டாலர் மதிப்பு அதிகரிப்பும், தங்கம் விலை குறைவதற்கு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது. கச்சா எண்ணெய் விலை மாற்றத்திற்கு ஏற்ப, தங்கம் விலையும் ஒரே நாளில் இரண்டு அல்லது மூன்று முறை கூட மாற்றம் கண்டு வருகிறது.

மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் ஒரு கிராம் விலை ரூ.15 ஆயிரத்திற்கு மேல் இருந்த நிலையில், படிப்படியாக குறைந்து ரூ.14 ஆயிரத்திற்குள் வந்தது. எனினும், அவ்வப்போது சற்று விலை அதிகரித்து, ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வருகிறது. மேலும், சர்வதேச அளவில் டாலரின் மதிப்பு உயர்ந்ததும், தங்கத்தின் விலை குறைய காரணமாக இருந்தது.

தங்கம் விலை

சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஏப்.1) கிராமுக்கு ரூ.380 அதிகரித்து ரூ. 14,050-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.3,040 அதிகரித்து ரூ.1,12,400-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று காலையில் (ஏப்.2) கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.13,950-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.1,11,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், மாலையில் மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ.200-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,600-ம் குறைந்தது. அதன்படி, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.13,750-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,10,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

அதேபோல் வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை நேற்று (ஏப்.1) ஒரு கிராமுக்கு ரூ.265-க்கும், கிலோ ரூ.2,65,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று (ஏப்.2) வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.10 குறைந்து ரூ.255-க்கும், கிலோ ரூ.2,55,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம் (ஏப்ரல் 2 ,2026)

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,750

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,10,000

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.255

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,55,000

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஏப்ரல் 2ரூ.13,750ரூ.1,10,000
ஏப்ரல் 213,9501,11,600
ஏப்ரல் 114,0501,12,400
மார்ச் 3113,6701,09,360
மார்ச் 3013,7701,10,160
மார்ச் 3013,6001,08,800
மார்ச் 2913,6601,09,280
மார்ச் 2813,6601,09,280
மார்ச் 2713,4301,07,440
மார்ச் 2613,3501,06,800
மார்ச் 2513,6001,08,800
மார்ச் 2413,2501,06,000
மார்ச் 2313,3401,06,720
மார்ச் 2213,6201,08,960

