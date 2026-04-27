தங்கம் விலை ரூ. 240 உயர்வு: இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?
வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 270க்கும் ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 70 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : April 27, 2026 at 10:25 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,840க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.
தங்கத்தின் மீதான ஆர்வம் மத்திய வங்கிகள் முதல் பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்கள் வரை அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது. பாதுகாப்பான முதலீடாக பார்க்கப்படுகிற தங்கத்தின் விலையானது 2025ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருந்தே தொடர் ஏற்றம் கண்டு, கடந்த காலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் ஒரே ஆண்டில் 75% உயர்வை சந்தித்திருக்கிறது. அதேபோல், வெள்ளி விலையும் வரலாற்றில் இல்லாத வகையில் கடந்த ஆண்டில் மட்டும் 148% அதிகரித்தது.
பின்னர், இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருந்தே போர் காரணமாக தங்கம் விலை 12% சரிவை சந்தித்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் ஏறத் தொடங்கியிருக்கிறது. இருப்பினும், விலையுயர்ந்த உலோகமாக பார்க்கப்படுகிற தங்கத்திற்கு வரும்காலங்களிலும் சந்தை சூழல் சாதகமாக இருப்பதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
தங்கம் விலை
சனிக்கிழமை (ஏப்ரல் 25) தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 100 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,200க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று ரூ. 30 அதிகரித்து, ரூ. 14,230க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 800 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,13,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 240 அதிகரித்து ரூ. 1,13,840க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை சனிக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 270க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலைக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ வெள்ளியானது இன்றும் ரூ. 2,70,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,230
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,13,840
வெள்ளி 1 கிராம் - ரு.270
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,70,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஏப்ரல் 27
|ரூ.14,230
|ரூ.1,13,840
|ஏப்ரல் 26
|ரூ.14,200
|ரூ.1,13,600
|ஏப்ரல் 25
|ரூ.14,200
|ரூ.1,13,600
|ஏப்ரல் 24
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 23
|ரூ.14,160
|ரூ.1,13,280
|ஏப்ரல் 22
|ரூ.14,250
|ரூ.1,14,000
|ஏப்ரல் 21
|ரூ.14,300
|ரூ.1,14,400
|ஏப்ரல் 20
|ரூ.14,300
|ரூ.1,14,400
|ஏப்ரல் 18
|ரூ.14,360
|ரூ.1,14,880
|ஏப்ரல் 17
|ரூ.14,210
|ரூ.1,13,680