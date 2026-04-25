3 நாள் சரிவுக்கு பின் ஏற்றம் கண்ட தங்கம் விலை: சவரன் ரூ. 1,13,600க்கு விற்பனை
வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 70 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : April 25, 2026 at 10:08 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை 3 நாட்களாக குறைந்த நிலையில் இன்று சவரனுக்கு ரூ. 800 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் மாற்றம் கண்டு வருகிறது. கடந்த மாதத்தில் பெரும்பாலும் தங்கம் விலை சரிவை நோக்கி சென்ற நிலையில், மேற்காசிய நாடுகளில் நிலவி வந்த போர்பதற்றம் காரணமாக சொல்லப்பட்டது. ஒரே மாதத்தில் தங்கம் கிட்டத்தட்ட 13 சதவீதமும், வெள்ளி 23 சதவீதமும் சரிந்த நிலையில், தற்காலிக போர் நிறுத்தம் காரணமாக, இந்த மாதத்தில் சற்று விலையேற்றம் காணப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
கடந்த 3 நாட்களாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிந்துவந்த நிலையில் இன்று அதிகரித்திருக்கிறது. நேற்று (ஏப்ரல் 24) கிராமுக்கு ரூ. 60 குறைந்து ரூ. 14,100க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று ரூ. 100 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,200க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 480 குறைந்து ரூ. 1,12,800க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று ரூ. 800 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று (ஏப்ரல் 24) கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 265க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 அதிகரித்து ரூ. 270க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,70,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,200
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,13,600
வெள்ளி 1 கிராம் - ரு.270
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,70,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஏப்ரல் 25
|ரூ.14,200
|ரூ.1,13,600
|ஏப்ரல் 24
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 23
|ரூ.14,160
|ரூ.1,13,280
|ஏப்ரல் 22
|ரூ.14,250
|ரூ.1,14,000
|ஏப்ரல் 21
|ரூ.14,300
|ரூ.1,14,400
|ஏப்ரல் 20
|ரூ.14,300
|ரூ.1,14,400
|ஏப்ரல் 18
|ரூ.14,360
|ரூ.1,14,880
|ஏப்ரல் 17
|ரூ.14,210
|ரூ.1,13,680
|ஏப்ரல் 16
|ரூ.14,360
|ரூ.1,14,880
|ஏப்ரல் 15
|ரூ.14,320
|ரூ.1,14,560