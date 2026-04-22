மீண்டும் குறைந்த தங்கம் விலை: இன்று சவரனுக்கு எவ்வளவு தெரியுமா?
வெள்ளி விலை இன்று மாற்றம் இல்லாமல் ஒரு கிராம் 275-க்கும், கிலோ வெள்ளி 2,75,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : April 22, 2026 at 11:26 AM IST
சென்னை: சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்ரல் 22) சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து, ரூ.1,14,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேற்காசிய போர் காரணமாக தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. மேலும் சர்வதேச பொருளாதார நிலை, அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் மாற்றங்கள் ஆகியவை தங்கம் விலையில் பிரதிபலிக்கின்றன. ஈரான் - அமெரிக்கா போர் எதிரொலியாக ஹோர்மூஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டதால் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்தது. கச்சா எண்ணெய் மீதான முதலீடு அதிகரித்ததால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரிக்காமல் சீரான அளவில் விலை ஏற்றம் அடைந்து வந்தது.
தற்போது போர் பதற்றம் தணித்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிய நிலையில், ஏப்ரல் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.14 ஆயிரத்தைக் கடந்தது. இதனிடையே தங்கம் வாங்க சிறந்த நாளாக கருதப்படும் அக்ஷய திருதியை நாளை முன்னிட்டு கடந்த வாரம் விலை ஏற்றம் கண்டது. பின்னர் இந்த வார தொடக்கம் முதல் தங்கம் விலை குறைந்து வருகிறது.
கடந்த திங்கட்கிழமை (ஏப்ரல் 20) தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.14,300-க்கும் சவரன் ரூ.1,14,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்று (ஏப்.21) தங்கம் விலையில் மாற்றம் இல்லாத நிலையில், இன்று (ஏப்.22) தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.1,14,000-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.14,250-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
நேற்று (ஏப்.21) வெள்ளி விலை ஒரு கிராம் 275-க்கும், கிலோ வெள்ளி 2,75,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று (ஏப்.22) வெள்ளி விலையில் மாற்றம் இல்லாமல், ஒரு கிராம் 275-க்கும், கிலோ வெள்ளி 2,75,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,250
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,14,000
வெள்ளி 1 கிராம் - ரு.275
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,75,000
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஏப்ரல் 22
|ரூ.14,250
|ரூ.1,14,000
|ஏப்ரல் 21
|ரூ.14,300
|ரூ.1,14,400
|ஏப்ரல் 20
|ரூ.14,300
|ரூ.1,14,400
|ஏப்ரல் 18
|ரூ.14,360
|ரூ.1,14,880
|ஏப்ரல் 17
|ரூ.14,210
|ரூ.1,13,680
|ஏப்ரல் 16
|ரூ.14,360
|ரூ.1,14,880
|ஏப்ரல் 15
|ரூ.14,320
|ரூ.1,14,560
|ஏப்ரல் 14
|ரூ.14,220
|ரூ.1,13,760
|ஏப்ரல் 13
|ரூ.14,060
|ரூ.1,12,480
|ஏப்ரல் 11
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 10
|ரூ.14,125
|ரூ.1,13,000