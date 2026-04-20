தங்கம் விலையில் அதிரடி மாற்றம்: சவரனுக்கு ரூ.480 குறைவு

வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.280-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,80,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 20, 2026 at 11:09 AM IST

சென்னை : நேற்று அட்சய திருதியை கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், சென்னையில் 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்ரல் 20) சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து, ரூ.1,14,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இந்தாண்டுக்கான அட்சய திருதியை நேற்று முதல் இன்று காலை வரை கொண்டாடப்பட்டது. இத்திருநாளில் செய்யப்படும் முதலீடுகள் பன்மடங்கு பெருகும் என்ற நம்பிக்கை மக்களிடையே இருந்து வருகிறது. அதன்படி, ஒவ்வொரு வருடமும் அட்சய திருதியை தினத்தன்று, தங்கம் வாங்குவதை பெரும்பாலானவர்கள் வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.

இதன் மூலம் வீட்டில் செல்வம் சேர்வதுடன், குடும்பத்தினர் கஷ்ட நஷ்டமின்றி மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பார்கள் என நம்பப்படுகிறது. நேற்று நகைக்கடைகளில் தங்கம் வாங்க வாடிக்கையாளர்களின் கூட்டம் அலை மோதியது.

நேற்று ஞாயிற்றுகிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால், தங்கத்தின் விலையில் மாற்றிமின்றி, 22 காரட் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.14,360-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,14,880-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

மேற்காசிய போர் தங்கத்தின் விலையில் தாக்கம் ஏற்படுத்திய நிலையில், ஏப்ரல் மாதம் முதல் தங்கம் விலை ஏற்றத்தைக் கண்டு வந்தது. இந்நிலையில், இன்று மேலும் தங்கம் விலை அதிகரிக்கும் என்ற எதிர்பார்த்த நிலையில், சவரனுக்கு ரு.480 குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை

நேற்று (ஏப்ரல் 19) தங்கம் விலை கிராம் ரூ.14,360-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,14,880-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று (ஏப்ரல் 20) திங்கட்கிழமை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து, ரூ.1,14,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல் கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,300-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்று (ஏப்ரல் 19) ஒரு கிராம் 280-க்கும், கிலோ வெள்ளி 2,80,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று (ஏப்ரல் 20) வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி, ஒரு கிராம் 280-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிலோ ரூ.2,80,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,300

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,14,400

வெள்ளி 1 கிராம் - ரு.280

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,80,000

இதையும் படிங்க : அட்சய திருதியை முன்னிட்டு சென்னை நகைக்கடைகளில் குவிந்த மக்கள் கூட்டம்
தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஏப்ரல் 20 ரூ.14,300 ரூ. 1,14,400
ஏப்ரல் 19ரூ.14,360 ரூ.1,14,880
ஏப்ரல் 18ரூ.14,360ரூ.1,14,880
ஏப்ரல் 17ரூ.14,210ரூ.1,13,680
ஏப்ரல் 16ரூ.14,360ரூ.1,14,880
ஏப்ரல் 15ரூ.14,320ரூ.1,14,560
ஏப்ரல் 14ரூ.14,220ரூ.1,13,760
ஏப்ரல் 13ரூ.14,060ரூ.1,12,480
ஏப்ரல் 11ரூ.14,100ரூ.1,12,800
ஏப்ரல் 10ரூ.14,125ரூ.1,13,000
ஏப்ரல் 9ரூ. 14,000ரூ. 1,12,000
ஏப்ரல் 8ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600

