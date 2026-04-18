நாளை அட்சய திருதியை; அதிகரித்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ.1,200 உயர்வு
வெள்ளி விலை ஒரு கிராமிற்கு ரூ.5 அதிகரித்து, ரூ.280-க்கும், கிலோ ரூ.2,80,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : April 18, 2026 at 10:34 AM IST
சென்னை: நாளை அட்சய திருதியை கொண்டாடப்படும் நிலையில், சென்னையில் 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்ரல் 18) சவனுக்கு ரூ.1,200 அதிகரித்து, ரூ.1,14,880-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேற்காசிய போர் காரணமாக தங்கத்தின் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டது. கச்சா எண்ணெய் மீது முதலீடு அதிகரித்த காரணத்தினால், தங்கம் விலையில் சிறிது சரிவு இருந்தது. தற்போது போர் பதற்றம் தணித்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி வரும் நிலையில், மீண்டும் தங்கத்தின் விலை படிப்படியாக அதிகரிக்க தொடங்கியிருக்கிறது.
ஏப்ரல் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.14 ஆயிரத்தைக் கடந்தது. தங்கம் வாங்க சிறந்த நாளாக கருத்தப்படும் அட்சய திருதியை நாளை கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், நேற்று (ஏப்ரல் 17) தங்கத்தின் விலை சிறிது குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,210-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், மீண்டும் இன்று தங்கம் விலை அதிகரித்துள்ளது. நாளை அட்சய திருதியை கொண்டாடப்படும் நிலையில், தங்கம் வாங்க நினைத்தவர்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தங்கம் விலை
நேற்று (ஏப்ரல் 17) வெள்ளிக்கிழமை, தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.150 குறைந்து, ரூ.14,210-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று (ஏப்ரல் 18) சனிக்கிழமை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,200 அதிகரித்து, மீண்டும் ரூ.1,14,880-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல் கிராமுக்கு ரூ.150 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,360-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று (ஏப்ரல் 17) ஒரு கிராம் 275-க்கும், கிலோ வெள்ளி 2,75,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று (ஏப்ரல் 18) கிராமிற்கு ரூ.5 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் 280-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிலோவிற்கு ரூ.5,000 அதிகரித்து, ரூ.2,80,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,360
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,14,880
வெள்ளி 1 கிராம் - ரு.280
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,80,000
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஏப்ரல் 18
|ரூ.14,360
|ரூ.1,14,880
|ஏப்ரல் 17
|ரூ.14,210
|ரூ.1,13,680
|ஏப்ரல் 16
|ரூ.14,360
|ரூ.1,14,880
|ஏப்ரல் 15
|ரூ.14,320
|ரூ.1,14,560
|ஏப்ரல் 14
|ரூ.14,220
|ரூ.1,13,760
|ஏப்ரல் 13
|ரூ.14,060
|ரூ.1,12,480
|ஏப்ரல் 11
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 10
|ரூ.14,125
|ரூ.1,13,000
|ஏப்ரல் 9
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|ஏப்ரல் 8
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஏப்ரல் 7
|ரூ.13,860
|ரூ.1,10,880