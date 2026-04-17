நெருங்கும் அட்சய திருதியை; தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,200 குறைவு: நகைப் பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி
மூன்றாவது நாளாக வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி, ஒரு கிராம் ரூ.275-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,75,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
Published : April 17, 2026 at 10:38 AM IST
சென்னை : அட்சய திருதியை நெருங்கி வரும் நிலையில், சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்ரல் 16) சவரனுக்கு ரூ.1,200 குறைந்து, ரூ.1,13,680-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடந்த மாதம் மேற்காசிய போர், கச்சா எண்ணெய்யின் விலை உயர்வு ஆகிய காரணத்தினால் தங்கத்தின் விலையில் சரிவு ஏற்பட்டது. கடந்த ஏப்ரல் மாத தொடக்கத்தில் ஒரு கிராம் தங்கத்தில் விலை ரூ.15 ஆயிரத்திற்கு மேல் அதிகரித்து நிலையில், ஈரான் போர் ஆரம்பித்த பிறகு ரூ.13 ஆயிரத்துக்கு கீழ் குறைந்தது. இந்நிலையில், போர் பதற்றம் சிறிது தணித்துள்ளதால், ஏப்ரல் மாதத்தில் ரூ.14 ஆயிரத்தைக் கடந்துள்ளது.
இன்னும் 2 நாட்களில் அட்சய திருதியை தொடங்கவுள்ள நிலையில், தங்கம் வாங்க மக்கள் ஆர்வத்துடன் உள்ளனர். அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் விதமாக கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து ஏறிய தங்கம் விலை, இன்று சவரனுக்கு ரூ.1,200 குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை
நேற்று (ஏப்ரல் 16) வியாழக்கிழமை, தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.320 அதிகரித்து, ரூ.1,14,880-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதே போல, நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.40 அதிகரித்து, ரூ.14,360-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று (ஏப்ரல் 17) வெள்ளிக்கிழமை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ1,200 குறைந்து ரூ.1,13,680 -க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் கிராமுக்கு ரூ.150 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,210-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று (ஏப்ரல் 16) ஒரு கிராம் 275-க்கும், கிலோ வெள்ளி 2,75,000-க்கும் மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதே போன்று, இன்று (ஏப்ரல் 17) வெள்ளி விலையில் மாற்றம் இல்லாமல் ஒரு கிராம் 275-க்கும், கிலோ வெள்ளி 2,75,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க : சித்திரை திருவிழா: 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு புது சக்கரத்தில் உருண்டோடவிருக்கும் தேர்கள்
தங்கம் மற்றும் வெற்றியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,210
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,13,680
வெள்ளி 1 கிராம் - ரு.275
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,75,000
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஏப்ரல் 17
|ரூ.14,210
|ரூ.1,13,680
|ஏப்ரல் 16
|ரூ.14,360
|ரூ.1,14,880
|ஏப்ரல் 15
|ரூ.14,320
|ரூ.1,14,560
|ஏப்ரல் 14
|ரூ.14,220
|ரூ.1,13,760
|ஏப்ரல் 13
|ரூ.14,060
|ரூ.1,12,480
|ஏப்ரல் 11
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 10
|ரூ.14,125
|ரூ.1,13,000
|ஏப்ரல் 9
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|ஏப்ரல் 8
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஏப்ரல் 7
|ரூ.13,860
|ரூ.1,10,880
|ஏப்ரல் 6
|ரூ.13,990
|ரூ. 1,11,920