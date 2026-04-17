ETV Bharat / business

நெருங்கும் அட்சய திருதியை; தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,200 குறைவு: நகைப் பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி

மூன்றாவது நாளாக வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி, ஒரு கிராம் ரூ.275-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,75,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI Photo/ Sanjay Sharma)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 17, 2026 at 10:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை : அட்சய திருதியை நெருங்கி வரும் நிலையில், சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்ரல் 16) சவரனுக்கு ரூ.1,200 குறைந்து, ரூ.1,13,680-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடந்த மாதம் மேற்காசிய போர், கச்சா எண்ணெய்யின் விலை உயர்வு ஆகிய காரணத்தினால் தங்கத்தின் விலையில் சரிவு ஏற்பட்டது. கடந்த ஏப்ரல் மாத தொடக்கத்தில் ஒரு கிராம் தங்கத்தில் விலை ரூ.15 ஆயிரத்திற்கு மேல் அதிகரித்து நிலையில், ஈரான் போர் ஆரம்பித்த பிறகு ரூ.13 ஆயிரத்துக்கு கீழ் குறைந்தது. இந்நிலையில், போர் பதற்றம் சிறிது தணித்துள்ளதால், ஏப்ரல் மாதத்தில் ரூ.14 ஆயிரத்தைக் கடந்துள்ளது.

இன்னும் 2 நாட்களில் அட்சய திருதியை தொடங்கவுள்ள நிலையில், தங்கம் வாங்க மக்கள் ஆர்வத்துடன் உள்ளனர். அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் விதமாக கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து ஏறிய தங்கம் விலை, இன்று சவரனுக்கு ரூ.1,200 குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை

நேற்று (ஏப்ரல் 16) வியாழக்கிழமை, தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.320 அதிகரித்து, ரூ.1,14,880-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதே போல, நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.40 அதிகரித்து, ரூ.14,360-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று (ஏப்ரல் 17) வெள்ளிக்கிழமை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ1,200 குறைந்து ரூ.1,13,680 -க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் கிராமுக்கு ரூ.150 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,210-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்று (ஏப்ரல் 16) ஒரு கிராம் 275-க்கும், கிலோ வெள்ளி 2,75,000-க்கும் மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதே போன்று, இன்று (ஏப்ரல் 17) வெள்ளி விலையில் மாற்றம் இல்லாமல் ஒரு கிராம் 275-க்கும், கிலோ வெள்ளி 2,75,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெற்றியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,210

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,13,680

வெள்ளி 1 கிராம் - ரு.275

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,75,000

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஏப்ரல் 17ரூ.14,210ரூ.1,13,680
ஏப்ரல் 16ரூ.14,360ரூ.1,14,880
ஏப்ரல் 15ரூ.14,320ரூ.1,14,560
ஏப்ரல் 14ரூ.14,220ரூ.1,13,760
ஏப்ரல் 13ரூ.14,060ரூ.1,12,480
ஏப்ரல் 11ரூ.14,100ரூ.1,12,800
ஏப்ரல் 10ரூ.14,125ரூ.1,13,000
ஏப்ரல் 9ரூ. 14,000ரூ. 1,12,000
ஏப்ரல் 8ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஏப்ரல் 7ரூ.13,860ரூ.1,10,880
ஏப்ரல் 6ரூ.13,990ரூ. 1,11,920

TAGGED:

GOLD RATE APRIL 17 CHENNAI
SILVER RATE APRIL 17 CHENNAI
இன்றைய தங்கம் விலை ஏப்ரல் 17
விலை ஒரு கிராம் விலை ஏப்ரல் 17
GOLD AND SILVER RATE ON APRIL 17

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.