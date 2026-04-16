தொடர்ந்து உயரும் தங்கம் விலை; இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?
தங்கம் விலை ஏறுமுகத்தில் உள்ள நிலையில், வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் 275-க்கும், கிலோ வெள்ளி 2,75,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது
Published : April 16, 2026 at 10:42 AM IST
சென்னை: சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்ரல் 16) சவரனுக்கு ரூ.320 அதிகரித்து, ரூ.1,14,880-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேற்காசிய போர் காரணமாக தங்கம் மீதான முதலீடு குறைந்ததால், விலை கணிக்க முடியாத வகையில் ஏற்ற - இறக்கத்துடன் காணப்பட்டது. ஈரான் - அமெரிக்கா போர் எதிரொலியாக ஹோர்மூஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டதால் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்தது. இதனால் முதலீட்டாளர்களின் கவனம் கச்சா எண்ணெய் பக்கம் திரும்பியது இதனால் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்தது.
இதனால் தங்கத்தின் விலை குறைய தொடங்கியது. மேலும் சர்வதேச பொருளாதார நிலை, அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் மாற்றங்கள் ஆகியவை தங்கம் விலையில் பிரதிபலிக்கின்றன. தற்போது ஈரான் - அமெரிக்கா போர் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் மீண்டும் தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை அதிகரித்து வருகிறது.
தங்கம் விலை
அதன்படி நேற்று (ஏப்ரல் 15) புதன்கிழமை, தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 அதிகரித்து, ரூ.1,14,560-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதேபோன்று நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.14,320-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று (ஏப்ரல் 16) வியாழக்கிழமை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.320 அதிகரித்து ரூ.114,880-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் கிராமுக்கு ரூ.40 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,360-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று (ஏப்ரல் 15) ஒரு கிராம் 275-க்கும், கிலோ வெள்ளி 2,75,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று (ஏப்ரல் 16) வெள்ளி விலையில் மாற்றம் இல்லாமல் ஒரு கிராம் 275-க்கும், கிலோ வெள்ளி 2,75,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெற்றியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,360
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,14,880
வெள்ளி 1 கிராம் - ரு.275
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,75,000
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஏப்ரல் 16
|ரூ. 14,360
|ரூ. 1,14,880
|ஏப்ரல் 15
|ரூ.14,320
|ரூ.1,14,560
|ஏப்ரல் 14
|ரூ.14,220
|ரூ.1,13,760
|ஏப்ரல் 13
|ரூ.14,060
|ரூ.1,12,480
|ஏப்ரல் 11
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 10
|ரூ.14,125
|ரூ.1,13,000
|ஏப்ரல் 9
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|ஏப்ரல் 8
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஏப்ரல் 7
|ரூ.13,860
|ரூ.1,10,880
|ஏப்ரல் 6
|ரூ.13,990
|ரூ. 1,11,920
|ஏப்ரல் 5
|ரூ.13,950
|ரூ.1,11,600