ஏறுமுகத்தில் தங்கம்; திணறும் மக்கள்: சவரனுக்கு ரூ.800 உயர்வு
தங்கம் விலை அதிகரித்த நிலையில், வெள்ளி விலையும் இன்று (ஏப்.15) கிராமிற்கு ரூ.10 அதிகரித்து, ரூ.275-க்கும், கிலோ ரூ.2,75,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : April 15, 2026 at 10:40 AM IST
சென்னை: சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்ரல் 15) சவரனுக்கு ரூ.800 அதிகரித்து, ரூ.1,14,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேற்காசிய போர் காரணமாக தங்கம் விலை குறைந்து வந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் படிப்படியாக அதிகரித்து வருகிறது. அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர் எதிரொலியாக ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டதால், கச்சா எண்ணெய்யின் விலை அதிகரித்தது. எரிப்பொருள் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பு, அமெரிக்கா டாலர் விலை மாற்றம் உள்ளிட்டவையின் காரணத்தினால் தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வந்தது.
இந்நிலையில், போர் நிறுத்த பேச்சு வார்த்தைக்கு மத்தியில் தங்கம் விலை அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. ஏப்ரல் 8 முதல் தங்கம் ஒரு கிராமுக்கு ரூ.14 ஆயிரத்தைக் கடந்த நிலையில், இன்று ஒரு கிராம் ரூ.14,320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மீண்டும் தங்கம் விலை அதிகரிக்க தொடங்கியது நகை பிரியர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தங்கம் விலை
இன்று (ஏப்ரல் 15) புதன்கிழமை, தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 அதிகரித்து, ரூ.1,14,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போன்று, நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.14,220-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில, இன்று ரூ.100 அதிகரித்து, ரூ.14,320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மூன்று நாட்களாக தொடர்ச்சியாக தங்கத்தின் விலை ஏற்றத்துடன் காணப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ.10 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.275-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல, கிலோவுக்கு ரூ.10,000 அதிகரித்து ரூ.2,75,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெற்றியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,320
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,14,560
வெள்ளி 1 கிராம் - ரு.275
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,75,000
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஏப்ரல் 15
|ரூ.14,320
|ரூ.1,14,560
|ஏப்ரல் 14
|ரூ.14,220
|ரூ.1,13,760
|ஏப்ரல் 13
|ரூ.14,060
|ரூ.1,12,480
|ஏப்ரல் 11
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 10
|ரூ.14,125
|ரூ.1,13,000
|ஏப்ரல் 9
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|ஏப்ரல் 8
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஏப்ரல் 7
|ரூ.13,860
|ரூ.1,10,880
|ஏப்ரல் 6
|ரூ.13,990
|ரூ. 1,11,920
|ஏப்ரல் 5
|ரூ.13,950
|ரூ.1,11,600
|ஏப்ரல் 4
|ரூ.13,950
|ரூ.1,11,600