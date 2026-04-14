மீண்டும் தங்கம் விலை உயர்வு: சவரனுக்கு ரூ.1,280 அதிகரிப்பு

வெள்ளி விலை இன்று (ஏப்.14) கிராமுக்கு ரூ.5 அதிகரித்து ரூ.265-க்கும், கிலோ ரூ.2,65,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 14, 2026 at 10:27 AM IST

சென்னை : 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்ரல் 14) சவரனுக்கு ரூ.1,280 அதிரடியாக அதிகரித்து, ரூ.113,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

மேற்காசிய போர் காரணமாக சர்வதேச அளவில் பொருளாதார நிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. கச்சா எண்ணெய் மீது முதலீடு அதிகரித்த காரணத்தினால், தங்கத்தின் விலை குறைந்தது.

இதனிடையே, அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே போர் நிறுத்தம் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியதை அடுத்து, மீண்டும் தங்கம் விலை அதிகரிக்க தொடங்கியது. ஏப்ரல் முதல் வாரம் ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.14 ஆயிரத்திற்கும் குறைவாக இருந்த நிலையில், இந்த வாரம் ரூ.14 ஆயிரத்தை கடந்துள்ளது.

சிறிது ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்த நிலையில், இன்று அதிகபடியாக ஒரு கிராம் ரூ.14,220-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஈரானுடனான பேச்சு வார்த்தையின் இன்னும் சுமூகமான முடிவு எட்டப்படாத நிலையில், தங்கத்தின் விலையும் ஏற்றமும், இறக்கமாக உள்ளது. இன்றைய விலை உயர்வு, தங்கம் வாங்க திட்டமிட்டிருந்தவர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தங்கம் விலை

இன்று (ஏப்ரல் 14) செவ்வாய்கிழமை தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாடப்படும் தினத்தில், தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,280 அதிகரித்து, ரூ.1,13,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போன்று, நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.14,060-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில, இன்று ரூ.160 அதிகரித்து, ரூ.14,220-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்று ஒரு கிராம் ரூ.260 விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ.5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போன்று, கிலோவுக்கு ரூ.5,000 அதிகரித்து ரூ.2,65,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெற்றியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,220

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - 113,760

வெள்ளி 1 கிராம் - ரு.265

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,65,000

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஏப்ரல் 14ரூ.14,220ரூ.1,13,760
ஏப்ரல் 13ரூ.14,060ரூ.1,12,480
ஏப்ரல் 11ரூ.14,100ரூ.1,12,800
ஏப்ரல் 10ரூ.14,125ரூ.1,13,000
ஏப்ரல் 9ரூ. 14,000ரூ. 1,12,000
ஏப்ரல் 8ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஏப்ரல் 7ரூ.13,860ரூ.1,10,880
ஏப்ரல் 6ரூ.13,990ரூ. 1,11,920
ஏப்ரல் 5ரூ.13,950ரூ.1,11,600
ஏப்ரல் 4ரூ.13,950ரூ.1,11,600
ஏப்ரல் 3ரூ.13,850ரூ.1,10,800

