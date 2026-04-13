மீண்டும் குறைந்த தங்கம் விலை: வார தொடக்கத்திலேயே மகிழ்ச்சி செய்தி

வெள்ளி விலை இன்று (ஏப்.13) கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ரூ.260-க்கும், கிலோ ரூ.2,60,000-க்கும் விற்கப்படுகிறது.

Published : April 13, 2026 at 10:51 AM IST

சென்னை: 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்.13) ரூ.320 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,12,480-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சர்வதேச பொருளாதார நிலை, அமெரிக்கா டாலர் மதிப்பில் மாற்றங்கள், கச்சா எண்ணெய் விலை மாற்றங்கள் ஆகியவை தங்கம் விலையில் பிரதிபலிக்கின்றன. தற்போது மேற்காசிய போர் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டாலும், ஈரான், அமெரிக்கா இடையே அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் சுமூக தீர்வு ஏற்படவில்லை. இதன் காரணமாக இந்த வாரமும் தங்கம் விலையில் கணிக்க முடியாத மாற்றங்கள் இருக்கும் என பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்திய மக்களின் முக்கிய சேமிப்புகளில் ஒன்றாக கருதப்படும் தங்கம் விலை, போருக்கு முன்பாக ஏறுமுகத்தில் இருந்தது. வரலாறு காணாத விலை ஏற்றமும் கண்டது. ஆனால் போர் தொடங்கிய பின்பு கச்சா எண்ணெய் பக்கம் முதலீட்டாளர்கள் கவனம் திரும்பியது. இதுவே தங்கம் விலை குறைவுக்கு காரணமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த வார இறுதியில் தங்கம் விலை குறைந்த நிலையில், இன்று மேலும் குறைந்துள்ளது.

அதன்படி கடந்த சனிக்கிழமையன்று (ஏப்ரல் 11) தங்கம் விலை சவரன் ரூ.1,12,800-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.14,100-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்நிலையில், இன்று (ஏப்ரல் 13) சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,12,480-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.14,060-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடந்த சனிக்கிழமையன்று (ஏப்ரல் 11) வெள்ளி விலை கிராம் ரூ.265-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது. இந்நிலையில் இன்று (ஏப்ரல் 13) கிராமுக்கு 5 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.260-க்கும், கிலோ வெள்ளி ரூ.2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,060

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,12,480

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.260

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,60,000

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஏப்ரல் 13ரூ.14,060ரூ.1,12,480
ஏப்ரல் 11ரூ.14,100ரூ.1,12,800
ஏப்ரல் 10ரூ.14,125ரூ.1,13,000
ஏப்ரல் 9ரூ. 14,000ரூ. 1,12,000
ஏப்ரல் 8ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஏப்ரல் 7ரூ.13,860ரூ.1,10,880
ஏப்ரல் 6ரூ.13,990ரூ. 1,11,920
ஏப்ரல் 5ரூ.13,950ரூ.1,11,600
ஏப்ரல் 4ரூ.13,950ரூ.1,11,600
ஏப்ரல் 3ரூ.13,850ரூ.1,10,800

