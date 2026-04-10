ETV Bharat / business

மீண்டும் கிடுகிடுவென உயர்ந்த தங்கம் விலை: சவரன் விலையை பாருங்க

வெள்ளி விலை இன்று (ஏப்.10) கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ரூ.265-க்கும், கிலோ ரூ.2,65,000-க்கும் விற்கப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 10, 2026 at 11:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: இன்று 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்.10) ரூ.1,000 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,13,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

மேற்காசிய போர் காரணமாக தினசரி தங்கம் விலையில் பெரும் மாற்றம் இருந்து வருகிறது. போருக்கு முன்பு வரலாறு காணாத வகையில் உச்ச விலையை தொட்ட தங்கம், போர் தொடங்கிய பின்னர் குறையத் தொடங்கியது. போர் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்ததால் தங்கம் விலை குறைந்து வந்தது.

அதாவது, கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வால் முதலீட்டாளர்களின் கவனம் அதன் மீது விழுந்தது. இதனால் தங்கத்தில் இருந்த முதலீடுகள் பெரும்பாலும், கச்சா எண்ணெய் பங்குகளுக்கு திரும்பின. இதுவே தங்கம் விலை குறைவதற்கு காரணமாக அமைந்தது.

தற்போது ஈரான் போர் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரித்து மீண்டும் தங்கம் விலை உயர தொடங்கியது. இந்த விலை உயர்வு தொடரும் என பொருளாதார நிபுணர்களும் கணித்த நிலையில், நேற்று மளமளவென குறைந்தது. ஆனால் இன்று தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது.

நேற்று (ஏப்ரல் 9) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்து, ஒரு சவரன் 1,12,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதேபோல், கிராமுக்கு ரூ.200 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று (ஏப்.10) தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,000 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,13,000-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.125 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,125-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோல் வெள்ளி விலையும் இன்று அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, நேற்று (ஏப்.9) ஒரு கிராம் ரூ.260-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2,60,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று (ஏப்.10) கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.265-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2,65,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஏப்ரல் 10ரூ.14,125ரூ.1,13,000
ஏப்ரல் 9ரூ. 14,000ரூ. 1,12,000
ஏப்ரல் 8ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஏப்ரல் 7ரூ.13,860ரூ.1,10,880
ஏப்ரல் 6ரூ.13,990ரூ. 1,11,920
ஏப்ரல் 4ரூ.13,950ரூ.1,11,600
ஏப்ரல் 3ரூ.13,850ரூ.1,10,800
ஏப்ரல் 2ரூ.13,750ரூ.1,10,000
TAGGED:

தங்கம் விலை
TODAY SILVER RATE
இன்றைய தங்கம் விலை
CHENNAI GOLD RATE
TODAY GOLD RATE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.