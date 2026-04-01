அடித்து தூக்கிய தங்கம் விலை; சவரனுக்கு ரூ.3,040 அதிகரிப்பு: விலை உயர்வுக்கு என்ன காரணம்?
வெள்ளி விலை இன்று (ஏப்.1) கிலோவுக்கு ரூ.15,000 அதிகரித்து, ரூ.2,65,000-க்கு விற்கப்படுகிறது.
Published : April 1, 2026 at 10:15 AM IST
சென்னை : 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று (ஏப்ரல் 1) சவரனுக்கு ரூ.3,040 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேற்காசிய போர் பதற்றம் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்தது. இதன் காரணமாக, தங்கம் விலை சரிய தொடங்கியது. ஒரு கிராம் ரூ.15 ஆயிரத்திற்கு மேல் இருந்த நிலையில், படிப்படியாக குறைந்து ரூ.14 ஆயிரத்திற்குள் வந்தது. எனினும், அவ்வப்போது சற்று விலை அதிகரித்து, ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வந்தது. மேலும், சர்வதேச அளவில் டாலரின் மதிப்பு உயர்ந்ததும், தங்கத்தின் விலை குறைய காரணமாக இருந்தது.
இந்த சூழலில், தற்போது மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் ஓரளவு போர்ப்பதற்றம் குறைந்துள்ளதால் தங்கத்தின் மீது முதலீட்டாளர்களின் கவனம் மீண்டும் திரும்ப தொடங்கியுள்ளது. இதனால் இன்று தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ.800 வரை தங்கம் விலை, மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று அதனை விட மூன்று மடங்கிற்கு மேல் அதிகரித்துள்ளது.
தங்கம் விலை
சென்னையில் 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை (மார்ச் 31) கிராமுக்கு ரூ. 100 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,670 -க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.1,09,360-க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில், இன்று (ஏப்.1) கிராமுக்கு ரூ.380 அதிகரித்து ரூ. 14,050 -க்கும், சவரனுக்கு ரூ.3,040 அதிகரித்து ரூ.1,12,400 -க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று (மார்ச் 31) கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ரூ. 250-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று (ஏப்.1) ரூ.15 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.265-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி ஒரு கிலோ ரூ. 2,50,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்று கிலோவுக்கு ரூ.15,000 அதிகரித்து ரூ.2,65,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம் (ஏப்ரல் 1 , 2026)
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,050
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,12,400
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.265
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,65,000
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஏப்ரல் 1
|14,050
|1,12,400
|மார்ச் 31
|13,670
|1,09,360
|மார்ச் 30
|13,770
|1,10,160
|மார்ச் 30
|13,600
|1,08,800
|மார்ச் 29
|13,660
|1,09,280
|மார்ச் 28
|13,660
|1,09,280
|மார்ச் 27
|13,430
|1,07,440
|மார்ச் 26
|13,350
|1,06,800
|மார்ச் 25
|13,600
|1,08,800
|மார்ச் 24
|13,250
|1,06,000
|மார்ச் 23
|13,340
|1,06,720
|மார்ச் 22
|13,620
|1,08,960
|மார்ச் 21
|13,620
|1,08,960