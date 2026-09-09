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ஏற்றம்; இறக்கத்துடன் போக்கு காட்டும் தங்கம் - இன்று சவரன் விலை ரூ. 1,000 சரிவு

வெள்ளி இன்றும் ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Kuntal Chakrabarty/IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 11:10 AM IST

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சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,000 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,260-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை தாறுமாறாக ஏறி, இறங்கி ஆட்டம் காட்டி வருகிறது. இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் மிகுந்த குழப்பத்தில் உள்ளனர். கடந்த பிப்ரவரி இறுதியில் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே போர் மூண்டபோது, சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலையானது அவுன்ஸுக்கு 3,900 டாலர் வரை குறைந்தது.

ஆனால், போர் நிறுத்தத்திற்கு பிறகு தங்கம் விலை படிப்படியாக உயரத் தொடங்கியது. இதனால், இந்தியாவில் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1.20 லட்சத்தைத் தொட்டது. இந்த விலையேற்றம் இன்னும் தொடரும் என கருதப்பட்ட நிலையில், ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் மடமடவென சரிந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து தற்போது மீண்டும் ஏறுவதும், இறங்குவதுமாக இருக்கிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று (செப்டம்பர் 8) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 140 அதிகரித்து ரூ. 14,270-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 125 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,145-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,120 அதிகரித்து சவரன் ரூ. 1,14,260-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,000 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,260-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,145

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,13,260

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 255

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,55,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
செப்டம்பர் 9ரூ. 14,145ரூ. 1,13,260
செப்டம்பர் 8ரூ. 14,270ரூ. 1,14,260
செப்டம்பர் 7ரூ. 14,130ரூ. 1,13,040
செப்டம்பர் 6ரூ. 14,190ரூ. 1,13,520
செப்டம்பர் 5ரூ. 14,190ரூ. 1,13,520
செப்டம்பர் 4ரூ. 14,360ரூ. 1,14,880
செப்டம்பர் 3ரூ. 14,240ரூ. 1,13,920
செப்டம்பர் 2ரூ. 13,950ரூ. 1,11,600
செப்டம்பர் 1ரூ. 14,385ரூ. 1,15,080
ஆகஸ்ட் 31ரூ. 14,370ரூ. 1,14,960

வெள்ளி விலை

கிட்டத்தட்ட 5 நாட்களுக்கும் மேலாக வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. அதன்படி, இன்றும் ஒரு கிராம் ரூ. 255-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ, 2,55,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

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