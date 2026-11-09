தொடர் ஏற்றத்தில் தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 760 உயர்வு
இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 205க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 5 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : November 9, 2026 at 11:33 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 760 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,040க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தீபாவளி பண்டிகை முடிந்த அடுத்த நாளே நகைப்பிரியர்களை அதிர்ச்சியில ஆழ்த்தி இருக்கிறது தங்கம் விலை. அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகித்ததை கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சற்று அதிகரித்த நிலையில், அக்டோபர் மாதத்தில் தங்கம் விலை சரிந்தது. இதனால் நகை வாங்க நினைப்போரும், சிறிய அளவில் முதலீடு செய்ய நினைப்போரும் தங்கத்தின் மீது ஆர்வம் காட்டினர். ஆனால் அக்டோபர் மாத இறுதியில் நடைபெற்ற அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி ஆலோசனை கூட்டத்தில் வட்டி விகிதத்தை அதிகரிக்கவில்லை.
இதனால் நவம்பர் மாதம் தொடங்கியதிலிருந்தே தங்கம் விலை சற்று உயரத் தொடங்கியது. இந்நிலையில் அமெரிக்க இடைத்தேர்தல் முடிவுகளின் எதிரொலியாக தங்கம் விலையானது விறுவிறுவென அதிகரித்து நகைப் பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி வருகிறது. எனினும், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையை கணிக்க முடியாத நிலை தொடர்வதால், அடுத்த 6 மாதங்களுக்குள் திருமணம் செய்ய திட்டமிடுவோர் நகைகளை முன்கூட்டியே வாங்குவது நல்லது என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
தங்கம் விலை
சனிக்கிழமை (நவம்பர் 7) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 20 அதிகரித்து ரூ. 13,160க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 95 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,255க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 160 அதிகரித்து ரூ. 1,05,280க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 760 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,06,040க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,255
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,06,040
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 205
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,05,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 9
|ரூ. 13,255
|ரூ. 1,06,040
|நவம்பர் 8
|ரூ. 13,160
|ரூ. 1,05,280
|நவம்பர் 7
|ரூ. 13,160
|ரூ. 1,05,280
|நவம்பர் 6
|ரூ. 13,140
|ரூ. 1,05,120
|நவம்பர் 5
|ரூ. 13,385
|ரூ. 1,07,080
|நவம்பர் 4
|ரூ. 13,100
|ரூ. 1,04,800
|நவம்பர் 3
|ரூ. 12,800
|ரூ. 1,02,400
|நவம்பர் 2
|ரூ. 12,775
|ரூ. 1,02,200
|நவம்பர் 1
|ரூ. 12,730
|ரூ. 1,01,840
|அக்டோபர் 31
|ரூ. 12,730
|ரூ. 1,01,840
வெள்ளி விலை
கடந்த வாரத்தில் தங்கத்தை போன்றே வெள்ளி விலையும் ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்தது. இந்நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 205க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,05,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து 3வது நாளாக இன்றும் விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.