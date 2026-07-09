பழைய விலை நோக்கி நகரும் தங்கம்: இன்றும் ரூ. 240 குறைவு
இன்று வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது
Published : July 9, 2026 at 10:37 AM IST|
Updated : July 9, 2026 at 11:29 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 240 குறைந்து ரூ. 1,05,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
பொதுவாக உலக நாடுகளிடையே போர் நடந்தால் முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீடான தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்யத் தொடங்குவர். இதனால் தங்கம் விலையானது உச்சத்தை தொடும். ஆனால் நிபுணர்களையே குழப்பும் விதமாக அமெரிக்கா - ஈரான் போரின் தாக்கம் தங்கம் விலையின் மீது எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.
அதன் காரணமாக, கடந்த ஒரு சில மாதங்களில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 13 ஆயிரத்துக்கும் கீழ் குறைந்திருக்கிறது. இதற்கு அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு உயர்வு, கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வை ஈடுகட்ட உலக நாடுகள் தங்கத்தின் மீதான முதலீட்டை தவிர்த்தது போன்ற காரணங்கள் சொல்லப்பட்டன.
இந்நிலையில், கடந்த மாதம் போர் முடிவுக்கு வந்த நிலையில் இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் தங்கம் விலை மீண்டும் சூடுபிடிக்க தொடங்கும் என நிபுணர்கள் கூறி வந்தனர்.
ஆனால், தற்போது இரு நாடுகளிடையே மீண்டும் போர் தொடங்கி இருப்பதால் இது தங்கத்தின் மீது என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தப் போகிறது என்ற குழப்பம் நிலவி வருகிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஜூலை 8) ஒரே நாளில் மூன்று முறை மாறியது. காலையில் ரூ. 70, மாலையில் ரூ. 130 என இரண்டு முறை குறைந்த நிலையில், சற்று நேரத்தில் ரூ. 50 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,250-க்கு விற்பனையானது.
இந்நிலையில் இன்று ரூ. 30 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,220-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைந்து ரூ. 1,05,600-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 240 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,05,760க்கு விற்கப்படுகிறது.
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,220
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,600
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 245
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,45,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூலை 9
|ரூ. 13,220
|ரூ. 1,05,600
|ஜூலை 8
|ரூ. 13,330
|ரூ. 1,06,640
|ஜூலை 7
|ரூ. 13,400
|ரூ. 1,07,200
|ஜூலை 6
|ரூ. 13,560
|ரூ. 1,08,480
|ஜூலை 5
|ரூ. 13,700
|ரூ. 1,09,600
|ஜூலை 4
|ரூ. 13,700
|ரூ. 1,09,600
|ஜூலை 3
|ரூ. 13,700
|ரூ. 1,09,600
|ஜூலை 2
|ரூ. 13,550
|ரூ. 1,08,400
|ஜூலை 1
|ரூ. 13,250
|ரூ. 1,06,000
|ஜூன் 30
|ரூ. 13,200
|ரூ. 1,05,600
வெள்ளி விலை
தங்கம் விலை நேற்று மூன்று முறை மாற்றம் கண்ட போதிலும் வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமுமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில் இன்றும் விலை மாற்றமின்றி அதே விலைக்கு விற்பனையாகிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,45,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.