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இடியை இறக்கிய தங்கம் விலை - சவரனுக்கு இன்று ரூ. 1,120 உயர்வு

வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 255-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Photo ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 12:09 PM IST

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சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,120 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,14,260-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கம் மற்ற நாடுகளை விட இந்தியாவில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஏனெனில், உலக அளவில் அதிகப்படியான தங்கம் பயன்படுத்துகிற, கையிருப்பு வைத்திருக்கிற நாடுகளில் இந்தியா முன்னணி வகிக்கிறது.

அதிலும், இந்திய குடும்பங்கள் சுமார் 34,600 டன் தங்கத்தை வைத்திருக்கின்றன. இது உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுமார் 89 சதவீதத்திற்கு சமமானது என ஆன்டிக் பங்கு வர்த்தக நிறுவனத்தின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

அதுமட்டுமல்லாமல், உலகளாவிய தங்கத் தேவையில் இந்தியா சுமார் 26 சதவீத பங்களிப்பை கொண்டிருப்பதாகவும், அதிலும் ஆபரண தங்கமே அதிகளவில் வாங்கப்படுவதாகவும் அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. இந்தியாவின் தங்கத்தின் பயன்பாடு மற்றும் தேவை அதிகமாக இருந்தாலும், அமெரிக்க பொருளாதார கொள்கை மாற்றங்கள், டாலர் மதிப்பு மாற்றம் போன்றவையே தங்கத்தின் விலையை நிர்ணயிக்கின்றன.

தங்கம் விலை

வாரத்தின் முதல் நாளான நேற்று (செப்டம்பர் 7) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 60 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,130-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 140 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,270-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 480 குறைந்து ரூ. 1,13,040-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,120 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,14,260-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,270

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,14,260

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 255

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,55,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
செப்டம்பர் 8ரூ. 14,270ரூ. 1,14,260
செப்டம்பர் 7ரூ. 14,130ரூ. 1,13,040
செப்டம்பர் 6ரூ. 14,190ரூ. 1,13,520
செப்டம்பர் 5ரூ. 14,190ரூ. 1,13,520
செப்டம்பர் 4ரூ. 14,360ரூ. 1,14,880
செப்டம்பர் 3ரூ. 14,240ரூ. 1,13,920
செப்டம்பர் 2ரூ. 13,950ரூ. 1,11,600
செப்டம்பர் 1ரூ. 14,385ரூ. 1,15,080
ஆகஸ்ட் 31ரூ. 14,370ரூ. 1,14,960
ஆகஸ்ட் 30ரூ. 14,505ரூ. 1,16,040

வெள்ளி விலை

கடந்த ஆண்டில் தங்கத்திற்கு இணையாக வெள்ளி விலையும் ஏற்றம் கண்டுவந்தது. ஆனால், இந்த ஆண்டு தொடர் ஏற்றம் இல்லாமல், அவ்வபோது ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து வருகிறது.

அதன்படி, இன்று வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் ரூ. 255-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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