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மூன்றாவது நாளாக ஆறுதல் அளிக்கும் தங்கம் விலை - இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Kuntal Chakrabarty/IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 8, 2026 at 10:49 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 560 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,640-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தற்போதைய உலகளாவிய சூழ்நிலையில் தங்கம் விலை குறையுமா? அல்லது இன்னும் கூடுமா? என்ற குழப்பத்தில் நகை பிரியர்கள் உள்ளனர். ஏனெனில், தங்கம் விலையானது தற்போது தேவையின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படாமல் முதலீட்டின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படுவதாக கூறுகின்றனர் நிபுணர்கள்.

இதனால், ஒருசில நாட்கள் தங்கம் விலை ஏறுவதும் அடுத்த சில நாட்களுக்கு இறங்குவதுமாக இருக்கிறது. சர்வதேச அளவில் கடந்த பிப்ரவரியுடன் ஒப்பிடுகையில் தங்கம் விலையானது தற்போது 25 சதவீதம் முதல் 30 சதவீதம் வரை குறைந்திருக்கிறது. அதேபோல், வெள்ளி விலையும் 40 சதவீதத்திற்கும் மேல் குறைந்திருக்கிறது. அதே சமயம் இந்திய செலவாணி விகிதம் 10 சதவீதத்திற்கும் மேல் உயர்ந்திருப்பதால் தான் சர்வதேச அளவுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவில் தங்கம் விலை அந்த அளவிற்கு குறையவில்லை.

என்றாலும், தற்போதைய விலைக்குறைவை சாதமாக பயன்படுத்தி, வாடிக்கையாளர்கள் நகையை வாங்குவது நல்லது என்று அறிவுறுத்துகின்றனர் நிபுணர்கள்.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஜூலை 7) கிராமுக்கு ரூ. 160 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,400-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 70 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,330-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,120 குறைந்து ரூ. 1,07,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 560 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,640-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,330

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,06,640

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 245

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,45,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூலை 8ரூ. 13,330ரூ. 1,06,640
ஜூலை 7ரூ. 13,400ரூ. 1,07,200
ஜூலை 6ரூ. 13,560ரூ. 1,08,480
ஜூலை 5ரூ. 13,700ரூ. 1,09,600
ஜூலை 4ரூ. 13,700ரூ. 1,09,600
ஜூலை 3ரூ. 13,700ரூ. 1,09,600
ஜூலை 2ரூ. 13,550ரூ. 1,08,400
ஜூலை 1ரூ. 13,250ரூ. 1,06,000
ஜூன் 30ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஜூன் 29ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையும் தினந்தோறும் ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து வருகிறது. நேற்று விலை மாற்றமின்றி முந்தைய நாள் விலையில் விற்பனையான நிலையில் இன்று சற்று குறைந்திருக்கிறது.

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நேற்று ஒரு கிராம் ரூ. 250க்கு விற்பனையான நிலையில் இன்று ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 245க்கு விற்பனையாகிறது. அதன்படி நேற்று ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,50,000க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,45,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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