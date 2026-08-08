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தொடர் ஏற்றத்தில் தங்கம் விலை - இன்றும் சவரனுக்கு ரூ. 520 உயர்வு

வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 250-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 10:46 AM IST

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சென்னை: கடந்த 3 நாட்களாக தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் தங்கம் விலை இன்றும் சவரனுக்கு ரூ. 520 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,11,720-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தொடர் சரிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் கீழ் செல்ல வாய்ப்பிருப்பதாக நிபுணர்கள் தெரிவித்தனர். இதனால் எப்போது நகை வாங்கலாம்? தங்கம் மீது முதலீடு செய்ய இப்போது சிறந்த நேரமா? என்பது போன்ற பல கேள்விகளுடன் வாடிக்கையாளர்கள் குழப்பத்தில் இருந்தனர்.

இந்நிலையில அவர்களுக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் விதமாக தங்கம் விலை ஓரிரு நாட்களாக தடாலடியாக அதிகரித்து வருகிறது. ஆக்ஸ்ட் 6 அன்று திடீரென சவரனுக்கு ரூ. 2,240 அதிகரித்த நிலையில், அடுத்த நாளே மீண்டும் ரூ. 2,160 அதிகரித்தது. இரண்டே நாட்களில் சவரனுக்கு ரூ. 4,400 உயர்ந்த நிலையில், சற்று ஆறுதல் அளிக்கும் விதமாக அடுத்த நாள் குறையுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியது.

அதற்கேற்றாற்போல், நேற்று காலை தங்கம் விலையில் மாற்றமில்லாமல் விற்பனையான நிலையில் மாலை மீண்டும் அதிகரித்தது. தொடர்ந்து இன்று காலையும் அதிகரித்து பொதுமக்களை அதிர்ச்சி அடைய செய்துள்ளது.

தங்கம் விலை

நேற்று (ஆகஸ்ட் 7) காலை தங்கம் விலையில் மாற்றமின்றி விற்பனையான நிலையில், மாலையில் கிராமுக்கு ரூ. 150 அதிகரித்து ரூ. 13,900-க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில் இன்று கிராமுக்கு ரூ. 65 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 13,965-க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, நேற்று மாலை சவரனுக்கு ரூ. 1,200 அதிகரித்து ரூ. 1,11,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 520 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,11,720-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

தங்கத்தை போன்றே வெள்ளி விலையும் கடந்த ஓரிரு நாட்களில் மாற்றம் கண்டுள்ளது. தொடர்ந்து 8 நாட்களாக வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி கிராம் ரூ. 235-க்கும், கிலோ ரூ. 2,35,000-க்கும் விற்பனையாகி வந்தது. ஆகஸ்ட் 6 அன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்த நிலையில், அடுத்த நாளே ரூ. 10 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 250-க்கு விற்பனையானது. தொடர்ந்து நேற்றும், இன்றும் விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 250-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,50,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,965

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,11,720

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 250

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,50,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஆகஸ்ட் 8ரூ. 13,965ரூ. 1,11,720
ஆகஸ்ட் 7ரூ. 13,900ரூ. 1,11,200
ஆகஸ்ட் 6ரூ. 13,750ரூ. 1,10,000
ஆகஸ்ட் 5ரூ. 13,480ரூ. 1,07,840
ஆகஸ்ட் 4ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஆகஸ்ட் 3ரூ. 13,250ரூ. 1,06,000
ஆகஸ்ட் 2ரூ. 13,220ரூ. 1,05,760
ஆகஸ்ட் 1ரூ. 13,220ரூ. 1,05,760
ஜூலை 31ரூ. 13,255ரூ. 1,06,040
ஜூலை 30ரூ. 13,230ரூ. 1,05,840

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