சரிவில் இருந்து சற்று தலைதூக்கிய தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு?
வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : October 7, 2026 at 10:26 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,680-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
செப்டம்பர் மாதம் முழுவதும் தங்கம் விலை பெரும்பாலும் ஏறுமுகத்தில் இருந்த நிலையில், அக்டோபர் மாதம் தொடங்கியதிலிருந்து விலை சரிந்து வருகிறது. தங்கம் விலை குறைவதற்கு பல்வேறு உலகளாவிய காரணங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. இந்த விலை குறைவு இந்தியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
ஏனெனில், மற்ற நாடுகளில் தங்கம் ஒரு முதலீடாக மட்டுமே பார்க்கப்படும் நிலையில் நமது நாட்டில் மக்களின் கலாச்சாரம், கௌரவம் மற்றும் சொத்துமதிப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் விலையேற்றம் இருந்தாலும் கூட பெரும்பாலானோர் தங்களால் இயன்ற அளவில் தங்கத்தை வாங்கி சேமிப்பதை நிறுத்துவதில்லை. கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை குறைந்த போதிலும் இன்று சற்று அதிகரித்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (அக்டோபர் 6) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 15 குறைந்து ரூ. 13,660-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 120 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,280-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இன்று (அக்டோபர் 07) புதன்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/9ls5Lntfed— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 7, 2026
இந்நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 50 அதிகரித்து ரூ. 13,710-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,09,680-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,710
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,09,680
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 245
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,45,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|அக்டோபர் 7
|ரூ. 13,710
|ரூ. 1,09,680
|அக்டோபர் 6
|ரூ. 13,660
|ரூ. 1,09,280
|அக்டோபர் 5
|ரூ. 13,675
|ரூ. 1,09,400
|அக்டோபர் 4
|ரூ. 13,675
|ரூ. 1,09,400
|அக்டோபர் 3
|ரூ. 13,675
|ரூ. 1,09,400
|அக்டோபர் 2
|ரூ. 13,775
|ரூ. 1,10,200
|அக்டோபர் 1
|ரூ. 13,680
|ரூ. 1,09,440
|செப்டம்பர் 30
|ரூ. 13,710
|ரூ. 1,09,680
|செப்டம்பர் 29
|ரூ. 13,640
|ரூ. 1,09,120
|செப்டம்பர் 28
|ரூ. 13,665
|ரூ. 1,09,320
வெள்ளி விலை
அக்டோபர் 2 அன்று வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்றுவரை வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, கடந்த 5 நாட்களாக ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,45,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.