நேற்று குறைந்து இன்று அதிகரித்த தங்கம் விலை - சவரன் எவ்வளவு?
இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 205-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2 லட்சத்து 5 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : November 7, 2026 at 10:47 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று குறைந்த நிலையில் இன்று சவரனுக்கு ரூ. 160 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,280-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல் முடிவுகளின் எதிரொலியாக தங்கம் விலை தொடர் ஏறுமுகத்தில் இருக்கிறது. டிரம்ப்பின் நிர்வாகம் மீது ஏற்பட்ட நம்பிக்கையின்மையால், முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பானதாக கருதும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் மீது முதலீடு செய்து வருகின்றனர். இதன் விளைவாக சர்வதேச சந்தையின் தங்கத்தின் விலை மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
கடந்த வாரம் வரை, இனி வரும் நாட்களில் தங்கம் விலை குறைந்து இந்தியாவில் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 75,000 வரை விற்கப்படும் என்று கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல் முடிவால் தங்கம் விலை மீண்டும் அதிகரித்து வருகிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (நவம்பர் 6) கிராமுக்கு ரூ. 245 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,140-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 20 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,160-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,960 குறைந்து ரூ. 1,05,120-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 160 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,280-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,160
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,280
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 205
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,05,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 7
|ரூ. 13,160
|ரூ. 1,05,280
|நவம்பர் 6
|ரூ. 13,140
|ரூ. 1,05,120
|நவம்பர் 5
|ரூ. 13,385
|ரூ. 1,07,080
|நவம்பர் 4
|ரூ. 13,100
|ரூ. 1,04,800
|நவம்பர் 3
|ரூ. 12,800
|ரூ. 1,02,400
|நவம்பர் 2
|ரூ. 12,775
|ரூ. 1,02,200
|நவம்பர் 1
|ரூ. 12,730
|ரூ. 1,01,840
|அக்டோபர் 31
|ரூ. 12,730
|ரூ. 1,01,840
|அக்டோபர் 30
|ரூ. 13,040
|ரூ. 1,04,320
|அக்டோபர் 29
|ரூ. 13,195
|ரூ. 1,05,560
வெள்ளி விலை
தங்கத்தை போன்றே வெள்ளி விலையும் போக்கு காட்டி வருகிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 205க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,05,000க்கும் விற்கப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்றும் விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.