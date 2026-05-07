தொடர்ந்து உயரும் தங்கம் விலை: இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரிப்பு

தொடர்ந்து உயரும் தங்கம் விலை: இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரிப்பு
வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 275க்கும் ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 75 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : May 7, 2026 at 11:04 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்து ரூ. 1,13,200க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
2025ஆம் ஆண்டு தொடங்கியது முதலாகவே, தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சத்தை கண்டு வந்தது. அதன் விளைவாக கடந்த ஆண்டில் இறுதியில் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை கடந்தது. இந்த விலையேற்றமானது வரும் ஆண்டுகளிலும் தொடரும் என்று நிபுணர்கள் கூறியிருந்த நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டு பாதிக்குள் ஒரு சவரன் ரூ. 2 லட்சத்தை தொடலாம் என்று கணிக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், பிப்ரவரி மாத இறுதியில் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே மூண்ட போரானது நிபுணர்களின் கருத்தை மாற்றியிருக்கிறது. கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வால் உலக நாடுகள் தங்கள் கையிருப்பு தங்கத்தையும் விற்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக உலக சந்தையில் தங்கம் விலை குறையத் தொடங்கியது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, உலக வர்த்தகத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிற அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால், முதலீட்டாளர்கள் லாபம் பெறும் நோக்கில் டாலர் முதலீடுகளின்மீது தங்கள் கவனத்தை செலுத்தி வருகின்றனர். இதனால் தங்கம் விலை கடந்த ஒரு வாரத்தில் 3% சரிவை சந்தித்திருக்கிறது. இருப்பினும், பாதுகாப்பான முதலீடு என்பதால் உலக சந்தையில் தங்கம் விலை அவ்வப்போது அதிகரித்து வருகிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (மே 6) காலை கிராமுக்கு ரூ. 230 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,050க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், மாலையில் ரூ. 50 அதிகரித்து ரூ. 14,100க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று ரூ. 50 அதிகரித்து ரூ. 14,150க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, நேற்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 1,840 அதிகரித்த நிலையில் மாலையில் ரூ. 400 அதிகரித்து ரூ. 1,12,800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று காலை ரூ.400 அதிகரித்து ரூ. 1,13,200க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று காலை கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்து ரூ. 270க்கு விற்பனையான நிலையில், மாலையில் ரூ. 5 அதிகரித்து ரூ. 275க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்றும் அதே விலைக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளியானது விலை மாற்றமின்றி ரூ. 2,75,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,150
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,13,200
வெள்ளி 1 கிராம் - ரு. 275
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,75,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மே 6
|ரூ.14,150
|ரூ.1,13,200
|மே 6
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|மே 5
|ரூ.13,820
|ரூ.1,10,560
|மே 4
|ரூ.14,000
|ரூ.1,12,000
|மே 3
|ரூ.14,000
|ரூ.1,12,000
|மே 2
|ரூ.14,000
|ரூ.1,12,000
|மே 1
|ரூ.13,920
|ரூ.1,11,360
|ஏப்ரல் 30
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 29
|ரூ.13,900
|ரூ.1,11,200
|ஏப்ரல் 28
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800