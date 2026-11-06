தீபாவளி பரிசு: தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,960 குறைந்து விற்பனை
இன்று வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 205-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ரூ. 2 லட்சத்து 5 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 6, 2026 at 11:09 AM IST
சென்னை: நான்கு நாட்கள் கடும் ஏற்றத்திற்கு பிறகு, 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,960 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,120-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அக்டோபர் மாதத்தில் தொடர் சரிவில் இருந்த தங்கம் விலை நவம்பர் மாதம் தொடங்கியதிலிருந்தே ஏறுமுகத்தில் இருந்தது. குறிப்பாக, அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான சில மணிநேரங்களிலேயே சவரனுக்கு ரூ. 2,200 அதிகரித்து நகைப் பிரியர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. தொடர்ந்து அடுத்த நாளும் சவரனுக்கு ரூ. 2,280 அதிகரித்தது. இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்துக்கு கீழே செல்லும் என்று எதிர்பார்த்திருந்த நேரத்தில் 4 நாட்களில் சவரனுக்கு ரூ. 5,240 அதிகரித்தது.
இன்று (நவம்பர் 6) வெள்ளிக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/LiwtpCzZnt— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 6, 2026
அமெரிக்காவில் டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் மீது மக்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டிருப்பதை தேர்தல் முடிவுகள் காட்டிய நிலையில் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு சரியத் தொடங்கியதால், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை தற்காலிகமாக வலுப்பெற்றது. இதன் காரணமாக தங்கம் விலை சட்டென ஏறியது.
எனினும், உலகளாவிய பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மை, கச்சா எண்ணெய் விலை, பண வீக்கம் போன்ற பல்வேறு காரணிகளை கருத்தில் கொண்டு தங்கம் விலை இன்று சற்று குறைந்திருக்கிறது.
இந்தியாவில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 8) தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், இந்த விலை குறைவு நகை வாங்க நினைப்போருக்கு சற்று ஆறுதலாக அமைந்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (நவம்பர் 5) கிராமுக்கு ரூ. 285 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 13,385-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று ரூ. 245 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,140-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 2,280 அதிகரித்து ரூ. 1,07,080-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,960 குறைந்து, ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,05,120-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,140
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,120
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 205
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,05,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 6
|ரூ. 13,140
|ரூ. 1,05,120
|நவம்பர் 5
|ரூ. 13,385
|ரூ. 1,07,080
|நவம்பர் 4
|ரூ. 13,100
|ரூ. 1,04,800
|நவம்பர் 3
|ரூ. 12,800
|ரூ. 1,02,400
|நவம்பர் 2
|ரூ. 12,775
|ரூ. 1,02,200
|நவம்பர் 1
|ரூ. 12,730
|ரூ. 1,01,840
|அக்டோபர் 31
|ரூ. 12,730
|ரூ. 1,01,840
|அக்டோபர் 30
|ரூ. 13,040
|ரூ. 1,04,320
|அக்டோபர் 29
|ரூ. 13,195
|ரூ. 1,05,560
|அக்டோபர் 28
|ரூ. 13,195
|ரூ. 1,05,560
வெள்ளி விலை
நேற்று வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 210க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,10,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 205-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,05,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.