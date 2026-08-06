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மீண்டும் ரூ. 1.10 லட்சத்தை தொட்ட தங்கம் விலை - இரண்டே நாட்களில் ரூ. 4,400 உயர்வு!

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI Photo)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 10:31 AM IST

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சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை நேற்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 2,240 உயர்ந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 2,160 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,10,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை ஏறுமா அல்லது இன்னும் இறங்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா? என்ற கேள்வியுடன் இருந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கும், முதலீட்டாளர்களுக்கும் ஷாக் கொடுத்திருக்கிறது இந்த இரண்டு நாள் விலை மாற்றம். கடந்த சில மாதங்களாக பெரும்பாலும் சரிவை நோக்கி சென்றுகொண்டிருந்த தங்கம் விலை, ஓரிரு நாட்களாக உயரத் தொடங்கியிருக்கிறது.

சர்வதேச சந்தையில் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சி கண்டால் தங்கம் விலை உயரும். இன்றைய நிலவரப்படி ஒரு டாலருக்கு நிகரான இந்திய மதிப்பு ரூ. 95.16. இது ஒரு காரணம் என்றாலும், அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர் பதற்றம் குறைந்திருப்பதும் தங்கம் விலை உயர்வுக்கு மற்றொரு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இனிவரும் நாட்களில் தங்கம் விலை கணிக்க முடியாத வகையில் இருக்கிறது.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஆகஸ்ட் 6) காலை கிராமுக்கு ரூ. 160 உயர்ந்த நிலையில் மாலை ரூ. 120 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,480-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ. 270 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,750க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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அதேபோல், நேற்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 அதிகரித்த நிலையில், மாலையில் மீண்டும் ரூ. 960 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,07,840-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் ரூ. 2,160 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,10,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,750

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,10,000

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 250

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,50,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஆகஸ்ட் 6ரூ. 13,750ரூ. 1,10,000
ஆகஸ்ட் 5ரூ. 13,480ரூ. 1,07,840
ஆகஸ்ட் 4ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஆகஸ்ட் 3ரூ. 13,250ரூ. 1,06,000
ஆகஸ்ட் 2ரூ. 13,220ரூ. 1,05,760
ஆகஸ்ட் 1ரூ. 13,220ரூ. 1,05,760
ஜூலை 31ரூ. 13,255ரூ. 1,06,040
ஜூலை 30ரூ. 13,230ரூ. 1,05,840
ஜூலை 29ரூ. 13,155ரூ. 1,05,240
ஜூலை 28ரூ. 13,215ரூ. 1,05,720

வெள்ளி விலை

ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக விலை மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வந்த வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்து ரூ. 240-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் ரூ. 10 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 250-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 அதிகரித்து ரூ. 2,50,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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