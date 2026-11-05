ராக்கெட் வேகத்தில் மேலெழும்பும் தங்கம் விலை - 4 நாட்களில் சவரன் ரூ. 5,240 உயர்வு!
இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 210-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 10 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : November 5, 2026 at 11:19 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 2,280 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,07,080-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 4 நாட்களில் மட்டும் ரூ. 5,240 அதிகரித்து நகைப் பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது.
நவம்பர் மாதம் தொடங்கியதிலிருந்தே தங்கம் விலை அதிகரித்து வருகிறது. அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்த்திருந்த நேரத்தில், 3.75% முதல் 4% வரையிலேயே வட்டி விகிதத்தை தொடரலாம் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக தங்கம் விலை ஏறத் தொடங்கியது. இந்நிலையில், நேற்று வெளியான அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல் முடிவுகள் தங்கம் விலை மீது கடும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
குறிப்பாக, நேற்று காலை தங்கம் விலை உயர்ந்த நிலையில், அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே மீண்டும் தடாலடியாக உயர்ந்தது. சர்வதேச சந்தையில் ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த தாக்கம் இந்திய சந்தைகளிலும் கடும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதனால் தீபாவளியை முன்னிட்டு நகை வாங்கலாம் என காத்திருந்த நகைப் பிரியர்களை தங்கம் விலை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி வருகிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று காலை (நவம்பர் 4) கிராமுக்கு ரூ. 25 அதிகரித்த நிலையில், நண்பகல் நேரம் மீண்டும் ரூ. 275 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,100-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று ரூ. 285 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,385-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இன்று (நவம்பர் 5) வியாழக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/Lk0u04M0mb— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 5, 2026
அதன்படி, நேற்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 200 அதிகரித்த நிலையில், சில மணிநேரங்களில் ரூ. 2,200 அதிகரித்து ரூ. 1,04,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று ரூ. 2,280 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,07,080-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,385
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,07,080
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 210
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,10,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 5
|ரூ. 13,385
|ரூ. 1,07,080
|நவம்பர் 4
|ரூ. 13,100
|ரூ. 1,04,800
|நவம்பர் 3
|ரூ. 12,800
|ரூ. 1,02,400
|நவம்பர் 2
|ரூ. 12,775
|ரூ. 1,02,200
|நவம்பர் 1
|ரூ. 12,730
|ரூ. 1,01,840
|அக்டோபர் 31
|ரூ. 12,730
|ரூ. 1,01,840
|அக்டோபர் 30
|ரூ. 13,040
|ரூ. 1,04,320
|அக்டோபர் 29
|ரூ. 13,195
|ரூ. 1,05,560
|அக்டோபர் 28
|ரூ. 13,195
|ரூ. 1,05,560
|அக்டோபர் 27
|ரூ. 13,135
|ரூ. 1,05,080
வெள்ளி விலை
நேற்று காலை வெள்ளி விலை மாற்றமில்லாமல் ஒரு கிராம் ரூ. 200க்கும், ஒரு கிலோ ரூ, 2,00,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், மதியம் கிராமுக்கு ரூ. 10 அதிகரித்து ரூ. 210-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
அதன்படி, ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,10,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி நேற்றைய விலையில் விற்பனையாகிறது.