தடாலடியாக அதிகரித்த தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,280 உயர்வு
இன்று வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 உயர்ந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 40 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : August 5, 2026 at 10:51 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,280 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,880-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
பாதுகாப்பான முதலீடு மற்றும் சொத்துகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது தங்கம். மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவில் தங்கத்தின் புழக்கம் அதிகம். மேலும், நமது பாரம்பரியம் மற்றும் கலாசார நிகழ்வுகளில் முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. அதனாலேயே நமது மக்களிடையே தங்கம் விலை மாற்றம் பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
கடந்த மார்ச் மாதத்திற்கு முன்பு வரை தங்கம் விலை இனிமேல் ஏறுமுகத்தில் தான் இருக்கப்போகிறது. சாமானியர்களுக்கு தங்கம் என்பது வெறும் கனவு என்ற நிலை தான் இருந்தது. ஆனால் அதனை அமெரிக்கா - ஈரான் போர் மாற்றியமைத்தது. மடமடவென சரிந்த விலையால் வாடிக்கையாளர்கள் மிகுந்த உற்சாகமடைந்தாலும், தங்கத்தின் மீதான ஈடுபாடு குறைந்து வருவதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
குறிப்பாக, கடந்த ஆண்டில் கடும் விலையேற்றம் இருந்தபோது கூட தங்கம் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டிவந்தவர்கள், இப்போது வாங்கலாமா அல்லது வேண்டாமா? என்ற குழப்பத்திலேயே இருப்பதாக சந்தை நிலவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஆகஸ்ட் 4) கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து ரூ. 13,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 160 உயர்ந்து, ரூ. 13,360-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று (ஆகஸ்ட் 5) புதன்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்#goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/nCPStbYlqb— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) August 5, 2026
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ரூ. 1,05,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,280 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,880-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,360
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,06,880
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 240
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,40,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஆகஸ்ட் 5
|ரூ. 13,360
|ரூ. 1,06,880
|ஆகஸ்ட் 4
|ரூ. 13,200
|ரூ. 1,05,600
|ஆகஸ்ட் 3
|ரூ. 13,250
|ரூ. 1,06,000
|ஆகஸ்ட் 2
|ரூ. 13,220
|ரூ. 1,05,760
|ஆகஸ்ட் 1
|ரூ. 13,220
|ரூ. 1,05,760
|ஜூலை 31
|ரூ. 13,255
|ரூ. 1,06,040
|ஜூலை 30
|ரூ. 13,230
|ரூ. 1,05,840
|ஜூலை 29
|ரூ. 13,155
|ரூ. 1,05,240
|ஜூலை 28
|ரூ. 13,215
|ரூ. 1,05,720
|ஜூலை 27
|ரூ. 13,370
|ரூ. 1,06,960
வெள்ளி விலை
தொடர்ந்து 8 நாட்களாக தங்கம் விலை எந்தவித மாற்றமுன்றி விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்திருக்கிறது. அதன்படி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,40,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.