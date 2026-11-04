இன்றும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 200 உயர்வு
வெள்ளி விலை நான்காவது நாளாக ஒரு கிராம் ரூ. 200க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 4, 2026 at 10:25 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருக்கிறது. இன்று சவரனுக்கு ரூ. 200 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,02,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் விலை இனிவரும் நாட்களில் குறையும் என்று எதிர்பார்த்திருந்தவர்களுக்கு ஏமாற்றமளிக்கும் விதமாக தொடர்ந்து 3 நாட்களாக விலை அதிகரித்து வருகிறது. இதற்கு உலகளாவிய பொருளாதார நிலையற்ற தன்மை, பண வீக்கம், வேலை வாய்ப்பின்மை, டாலர் மதிப்பு சரிவு உள்ளிட்ட பல காரணங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன.
குறிப்பாக, அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி இரண்டாவது முறையாக வட்டி விகிதத்தை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முன்பிருந்த அதே வட்டி விகிதத்தையே தொடரலாம் என முடிவெடுக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன. இந்த முடிவுக்கு பிறகு தொடர்ந்து தங்கம் விலை ஏறுமுகத்தில் இருக்கிறது.
நமது நாட்டில் தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில், பலர் நகைகள் வாங்குவதிலும், சிறு அளவில் தங்கம் மீது முதலீடு செய்வதிலும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இந்த நேரத்தில் தங்கம் விலை ஏறி வருவது நகைப்பிரியர்களை அதிருப்தி அடைய செய்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (நவம்பர் 3) கிராமுக்கு ரூ. 25 அதிகரித்து ரூ. 12,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்றும் ரூ 25 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ 12,825-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 200 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,02,400-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 200 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,02,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இத்துடன் 3 நாட்களில் சவரனுக்கு ரூ. 760 அதிகரித்திருக்கிறது.
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 12,825
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,02,600
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 200
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,00,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 4
|ரூ. 12,825
|ரூ. 1,02,600
|நவம்பர் 3
|ரூ. 12,800
|ரூ. 1,02,400
|நவம்பர் 2
|ரூ. 12,775
|ரூ. 1,02,200
|நவம்பர் 1
|ரூ. 12,730
|ரூ. 1,01,840
|அக்டோபர் 31
|ரூ. 12,730
|ரூ. 1,01,840
|அக்டோபர் 30
|ரூ. 13,040
|ரூ. 1,04,320
|அக்டோபர் 29
|ரூ. 13,195
|ரூ. 1,05,560
|அக்டோபர் 28
|ரூ. 13,195
|ரூ. 1,05,560
|அக்டோபர் 27
|ரூ. 13,135
|ரூ. 1,05,080
|அக்டோபர் 26
|ரூ. 13,085
|ரூ. 1,04,680
வெள்ளி விலை
நான்காவது நாளாக இன்றும் வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 200-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,00,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.