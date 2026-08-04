ETV Bharat / business

நிலையில்லாமல் ‘விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும்’ தாவும் தங்கம் விலை - சவரனுக்கு இன்று ரூ. 400 குறைவு

வெள்ளி விலை இன்று கிராம் ரூ. 235-க்கும், கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 35 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 10:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

உலகிலேயே அதிக தங்கம் நுகர்வோர் நாடுகளில் இந்தியா இரண்டாம் இடம் வகிக்கிறது. இருப்பினும், நமது நாட்டில் பயன்படுத்துகிற தங்கத்தில் பெரும்பான்மை ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து போன்ற வெளிநாடுகளிலிருந்து தான் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. இந்நிலையில் மத்திய அரசு தங்கத்தின் மீதான இறக்குமதி வரியை கணிசமாக உயர்த்தியதால், தங்கம் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்திருக்கிறது.

இதனால் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், தற்போது நமது நாட்டில் நகைக்கடைகள் இழப்பை சந்தித்து வருகின்றன. உலகளவில் தங்கத்தின் விலை குறைந்த போதிலும் நகை வாடிக்கையாளர்களும், முதலீட்டாளர்களும் தங்கத்தை வாங்குவது குறித்தும், அதன் மீது முதலீடு செய்வது குறித்தும் குழப்பத்தில் இருப்பதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

தங்கம் விலை

நேற்று (ஆகஸ்ட் 3) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 30 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,250-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 50 குறைந்து ரூ. 13,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 240 அதிகரித்து ரூ. 1,06,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 400 குறைந்து ரூ. 1,05,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,200

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,600

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 235

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,35,000

இதையும் படிங்க: இந்திய மாநிலங்களின் ‘மெகா கடன்’ - தேசிய அளவில் முதலிடத்தில் தமிழ்நாடு

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஆகஸ்ட் 4ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஆகஸ்ட் 3ரூ. 13,250ரூ. 1,06,000
ஆகஸ்ட் 2ரூ. 13,220ரூ. 1,05,760
ஆகஸ்ட் 1ரூ. 13,220ரூ. 1,05,760
ஜூலை 31ரூ. 13,255ரூ. 1,06,040
ஜூலை 30ரூ. 13,230ரூ. 1,05,840
ஜூலை 29ரூ. 13,155ரூ. 1,05,240
ஜூலை 28ரூ. 13,215ரூ. 1,05,720
ஜூலை 27ரூ. 13,370ரூ. 1,06,960
ஜூலை 26ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400

வெள்ளி விலை

கடந்த சில மாதங்களாக தங்கத்திற்கு இணையாக வெள்ளி விலையும் தினந்தோறும் மாற்றம் கண்டுவந்தது. ஆனால் தற்போது தொடர்ந்து 8 நாட்களாக விலை மாற்றமின்றி ஒரே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 235-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,35,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

TAGGED:

GOLD RATE AUGUST 4
தங்கம் விலை
GOLD AND SILVER RATE
GOLD RATE IN CHENNAI
TODAY GOLD RATE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.