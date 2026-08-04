நிலையில்லாமல் ‘விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும்’ தாவும் தங்கம் விலை - சவரனுக்கு இன்று ரூ. 400 குறைவு
வெள்ளி விலை இன்று கிராம் ரூ. 235-க்கும், கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 35 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : August 4, 2026 at 10:42 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
உலகிலேயே அதிக தங்கம் நுகர்வோர் நாடுகளில் இந்தியா இரண்டாம் இடம் வகிக்கிறது. இருப்பினும், நமது நாட்டில் பயன்படுத்துகிற தங்கத்தில் பெரும்பான்மை ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து போன்ற வெளிநாடுகளிலிருந்து தான் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. இந்நிலையில் மத்திய அரசு தங்கத்தின் மீதான இறக்குமதி வரியை கணிசமாக உயர்த்தியதால், தங்கம் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்திருக்கிறது.
இதனால் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், தற்போது நமது நாட்டில் நகைக்கடைகள் இழப்பை சந்தித்து வருகின்றன. உலகளவில் தங்கத்தின் விலை குறைந்த போதிலும் நகை வாடிக்கையாளர்களும், முதலீட்டாளர்களும் தங்கத்தை வாங்குவது குறித்தும், அதன் மீது முதலீடு செய்வது குறித்தும் குழப்பத்தில் இருப்பதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
தங்கம் விலை
நேற்று (ஆகஸ்ட் 3) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 30 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,250-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 50 குறைந்து ரூ. 13,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 240 அதிகரித்து ரூ. 1,06,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 400 குறைந்து ரூ. 1,05,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,200
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,600
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 235
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,35,000
இன்று (ஆகஸ்ட் 4) செவ்வாய்க்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்#goldrate | #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/566Ry7Ecbg— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) August 4, 2026
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஆகஸ்ட் 4
|ரூ. 13,200
|ரூ. 1,05,600
|ஆகஸ்ட் 3
|ரூ. 13,250
|ரூ. 1,06,000
|ஆகஸ்ட் 2
|ரூ. 13,220
|ரூ. 1,05,760
|ஆகஸ்ட் 1
|ரூ. 13,220
|ரூ. 1,05,760
|ஜூலை 31
|ரூ. 13,255
|ரூ. 1,06,040
|ஜூலை 30
|ரூ. 13,230
|ரூ. 1,05,840
|ஜூலை 29
|ரூ. 13,155
|ரூ. 1,05,240
|ஜூலை 28
|ரூ. 13,215
|ரூ. 1,05,720
|ஜூலை 27
|ரூ. 13,370
|ரூ. 1,06,960
|ஜூலை 26
|ரூ. 13,300
|ரூ. 1,06,400
வெள்ளி விலை
கடந்த சில மாதங்களாக தங்கத்திற்கு இணையாக வெள்ளி விலையும் தினந்தோறும் மாற்றம் கண்டுவந்தது. ஆனால் தற்போது தொடர்ந்து 8 நாட்களாக விலை மாற்றமின்றி ஒரே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 235-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,35,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.