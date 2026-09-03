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நேற்று குறைந்து இன்று உயர்ந்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 2,320 அதிகரிப்பு

இன்று வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து, ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 12:11 PM IST

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சென்னை: தங்கம் விலை இன்று (செப்டம்பர் 3) சவரனுக்கு ரூ. 2,320 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,13,920-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

செப்டம்பர் மாதத்தின் முதல் நாளான நேற்று முன்தினம் காலை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.120 அதிகரித்த நிலையில், அன்று மாலையில் சவரனுக்கு ரூ.1,680 குறைந்து விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, நேற்று முன்தினம் மாலையில் இருந்து படிப்படியாக தங்கம் விலை குறைந்து வந்த நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 2,320 அதிரடியாக அதிகரித்துள்ளது.

பிரதமர் மோடி மிகவும் அவசியமான சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே தங்கம் வாங்கும்படி அறிவுறித்திய மறுநாளே தங்கம் விலை குறைந்தால் வரும் நாட்களில் படிப்படியாக குறையலாம் என வாடிக்கையாளர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தனர். ஆனால், அந்த எதிர்பார்ப்புகளை பொய்யாக்கும் விதமாக இன்று தடாலடியாக உயர்ந்திருக்கிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று (செப்டம்பர் 2) 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,800 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,11,600-க்கு விற்பனையானது. இன்று, சவரனுக்கு ரூ.2,320 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,13,920-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 225 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,950க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 290 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 14,240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்று ஒரு கிராம் ரூ.250-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,50,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.255-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், வெள்ளி விலை கிலோவிற்கு ரூ.5000 அதிகரித்து, ஒரு கிலோ ரூ. 2,55,000 விற்பனையாகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,240

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,13,920

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 255

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,55,000

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கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
செப்டம்பர் 3ரூ. 14,540ரூ. 1,13,920
செப்டம்பர் 2ரூ. 13,950ரூ. 1,11,600
செப்டம்பர் 1ரூ. 14,385ரூ. 1,15,080
ஆகஸ்ட் 31ரூ. 14,370ரூ. 1,14,960
ஆகஸ்ட் 30ரூ. 14,505ரூ. 1,16,040
ஆகஸ்ட் 29ரூ. 14,505ரூ. 1,16,040
ஆகஸ்ட் 28ரூ. 14,800ரூ. 1,18,400
ஆகஸ்ட் 27ரூ. 14,725ரூ. 1,17,800
ஆகஸ்ட் 26ரூ. 15,010ரூ. 1,20,080
ஆகஸ்ட் 25ரூ. 15,010ரூ. 1,20,080

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