மேல்நோக்கி செல்லும் தங்கம் விலை - இன்று சவரன் ரூ. 1.02 லட்சத்தை தாண்டி விற்பனை!
வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 200-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 3, 2026 at 10:35 AM IST|
Updated : November 3, 2026 at 11:45 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை 2-ஆவது நாளாக அதிகரித்திருக்கிறது. இன்று சவரனுக்கு ரூ. 200 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,02,400-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அக்டோபர் மாதம் முழுவதும் பெரும்பாலும் குறைந்து வந்த தங்கம் விலை இந்த மாதம் தொடங்கியதிலிருந்து அதிகரிக்க தொடங்கி இருக்கிறது. தொடர் சரிவால், சவரன் விலை ரூ. 75 வரை குறையலாம் என காத்திருந்த நகைப் பிரியர்களுக்கு இந்த திடீர் அதிகரிப்பு அதிர்ச்சியை அளித்து வருகிறது. அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கியின் முடிவு தான் இந்த விலை உயர்வுக்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
அமெரிக்க பொருளாதார சரிவு மற்றும் பணவீக்கத்தை கருத்தில்கொண்டு கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை அதிகரித்தது. அதனைத் தொடர்ந்து தங்கம் விலை குறையத் தொடங்கியது. பொதுவாக இரண்டு முறைக்கு மேல் வட்டி விகிதம் அதிகரிக்கப்படும்போது அது உலகளாவிய சந்தையில் தங்கம் விலை மீது அழுத்தத்தை கொடுக்கும். அதனால் விலை சரியும்.
ஆனால் இந்த முறை நடைபெற்ற அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வட்டி விகிதத்தை தற்போதைக்கு அதிகரிக்க வேண்டாம் என முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக தற்போது தங்கம் விலை மீண்டும் உயர தொடங்கி இருக்கிறது. எனினும், இந்த உயர்வு நிரந்தரமில்லை என்கின்றனர் நிபுணர்கள்
தங்கம் விலை
நேற்று (நவம்பர் 2) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 45 அதிகரித்து ரூ. 12,775-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 25 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 12,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று (நவம்பர் 3) செவ்வாய்க்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/Zb8MN3B0QY— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 3, 2026
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அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 360 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,02,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 200 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,02,400-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 12,800
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,02,400
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 200
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,00,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 3
|ரூ. 12,800
|ரூ. 1,02,400
|நவம்பர் 2
|ரூ. 12,775
|ரூ. 1,02,200
|நவம்பர் 1
|ரூ. 12,730
|ரூ. 1,01,840
|அக்டோபர் 31
|ரூ. 12,730
|ரூ. 1,01,840
|அக்டோபர் 30
|ரூ. 13,040
|ரூ. 1,04,320
|அக்டோபர் 29
|ரூ. 13,195
|ரூ. 1,05,560
|அக்டோபர் 28
|ரூ. 13,195
|ரூ. 1,05,560
|அக்டோபர் 27
|ரூ. 13,135
|ரூ. 1,05,080
|அக்டோபர் 26
|ரூ. 13,085
|ரூ. 1,04,680
|அக்டோபர் 25
|ரூ. 13,070
|ரூ. 1,04,560
வெள்ளி விலை
மூன்றாவது நாளாக இன்றும் வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. இன்றும் ஒரு கிராம் ரூ. 200-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,00,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.