தங்கம் விலை நேற்று ரூ. 2,400; இன்று மீண்டும் ரூ. 1,200 உயர்வு - சவரன் எவ்வளவு?
வெள்ளி விலையானது இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : July 3, 2026 at 10:16 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 2,400 உயர்ந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 1,200 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் விலை மீண்டும் ரூ. 1.10 லட்சத்தை நெருங்கியுள்ளது.
தங்கம் விலை மீண்டும் ஏறத் தொடங்கியிருக்கிறது. கடந்த மாதத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ரூ. 13 ஆயிரம் குறைந்த நிலையில் இந்த மாதம் தொடங்கியதிலிருந்தே விலையேற்றம் மீண்டும் சூடுபிடிக்க தொடங்கியிருக்கிறது. ஒரு சில நாட்களில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ரூ. 7 ஆயிரம் அதிகரித்துள்ள தங்கம் விலையானது, இனிவரும் நாட்களில் இன்னும் அதிகரிக்கும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
குறுகிய காலத்தில் அதிக லாபம் தருகிற முதலீடுகளின் மீது உலக நாடுகள் கவனம் செலுத்தினாலும், பாதுகாப்பான முதலீடாக பார்க்கப்படுகிற தங்கத்தின் மீதும் நிரந்தர முதலீடுகளை செய்ய ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
அமெரிக்கா-ஈரான் போரின் விளைவாக கச்சா எண்ணெய் விலை ஏற்றம் கண்டது. இதனால் டாலரின் மதிப்பு கூடிய நிலையில் தங்கம் விலை சரிவை சந்தித்தது. இந்நிலையில் தற்போது மீண்டும் விலை ஏறத் தொடங்கியிருக்கிறது.
தங்கம் விலை
ஒருசில நாட்களாகவே தங்கம் விலையானது காலை, மாலை என இருவேளை ஏறத் தொடங்கியிருக்கிறது. நேற்று காலை கிராமுக்கு ரூ. 150 உயர்ந்த நிலையில், மாலையில் மீண்டும் ரூ. 150 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,550-க்கு விற்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் ரூ. 150 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,700-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதேபோல், நேற்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 1,200 உயர்ந்த நிலையில் மாலை மீண்டும் ரூ. 1,200 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,08,400க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து இன்று காலை மீண்டும் ரூ. 1,200 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கத்தை போன்றே வெள்ளி விலையும் தொடர் ஏற்றம் கண்டு வருகிறது. நேற்று காலை கிராமுக்கு ரூ. 5 உயர்ந்த நிலையில், மாலையும் ரூ. 5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 255-க்கு விற்கப்பட்டது. இன்று மீண்டும் ரூ. 5 உயர்ந்து ரூ. 260-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 அதிகரித்து ரூ. 2,60,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,700
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,09,600
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 260
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,60,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூலை 3
|ரூ. 13,700
|ரூ. 1,09,600
|ஜூலை 2
|ரூ. 13,550
|ரூ. 1,08,400
|ஜூலை 1
|ரூ. 13,250
|ரூ. 1,06,000
|ஜூன் 30
|ரூ. 13,200
|ரூ. 1,05,600
|ஜூன் 29
|ரூ. 13,300
|ரூ. 1,06,400
|ஜூன் 28
|ரூ. 13,370
|ரூ. 1,06,960
|ஜூன் 27
|ரூ. 13,370
|ரூ. 1,06,960
|ஜூன் 26
|ரூ. 13,300
|ரூ. 1,06,400
|ஜூன் 25
|ரூ. 13,140
|ரூ. 1,05,120
|ஜூன் 24
|ரூ. 13,350
|ரூ. 1,06,800