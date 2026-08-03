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வாரத்தின் முதல் நாளிலே உயர்ந்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்வு

வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 235க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 35 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 10:45 AM IST

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சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை வாரத்தில் முதல் நாளிலேயே சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்ந்து ரூ. 1,06,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இந்தியர்களின் பிரதான சேமிப்பு மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகளில் தங்கம் முன்னணி இடம் வகிக்கிறது. இதனால் மற்ற உலக நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் நமது நாட்டில் தங்கத்தின் தேவை மிகவும் அதிகமாகவே இருக்கிறது.

கடந்த ஆண்டில் விலை கணிசமாக உயர்ந்தபோதும் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கம் வாங்குவதை நிறுத்தவில்லை. ஆனால் இந்த ஆண்டு தங்கம் விலை குறைந்திருந்தாலும் தற்போது தங்கம் வாங்கலாமா? வேண்டாமா? முதலீடு செய்ய இது உகந்த நேரமா? என பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்து வருகிறது.

ஏனெனில் போரினால் ஏற்பட்ட கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க இந்தியாவில் தங்கத்தின் இறக்குமதி வரி உயர்த்தப்பட்டது. இதனால் கடந்த ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் தற்போது தங்கத்தின் பயன்பாடு நமது நாட்டில் குறைந்திருக்கிறது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். குறிப்பாக, தங்கத்தின் சந்தை அளவு கிட்டத்தட்ட 6% குறைந்திருப்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

தங்கம் விலை

ஆகஸ்ட் 1 (சனிக்கிழமை) அன்று 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 35 குறைந்து ரூ. 13,220-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று ரூ. 30 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,250-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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அதன்படி, சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 280 குறைந்து ரூ. 1,05,760-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 240 அதிகரித்து ரூ. 1,06,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,250

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,06,000

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 235

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,35,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஆகஸ்ட் 3ரூ. 13,250ரூ. 1,06,000
ஆகஸ்ட் 2ரூ. 13,220ரூ. 1,05,760
ஆகஸ்ட் 1ரூ. 13,220ரூ. 1,05,760
ஜூலை 31ரூ. 13,255ரூ. 1,06,040
ஜூலை 30ரூ. 13,230ரூ. 1,05,840
ஜூலை 29ரூ. 13,155ரூ. 1,05,240
ஜூலை 28ரூ. 13,215ரூ. 1,05,720
ஜூலை 27ரூ. 13,370ரூ. 1,06,960
ஜூலை 26ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூலை 25ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400

வெள்ளி விலை

தங்கம் விலையை போன்றே வெள்ளி விலையும் தினந்தோறும் மாற்றங்களை சந்தித்து வருகிறது. இருப்பினும், கடந்த 7 நாட்களாக எந்தவித மாற்றமுமின்றி ஒரே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,35,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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