வாரத்தின் முதல் நாளிலே உயர்ந்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்வு
வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 235க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 35 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : August 3, 2026 at 10:45 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை வாரத்தில் முதல் நாளிலேயே சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்ந்து ரூ. 1,06,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்தியர்களின் பிரதான சேமிப்பு மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகளில் தங்கம் முன்னணி இடம் வகிக்கிறது. இதனால் மற்ற உலக நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் நமது நாட்டில் தங்கத்தின் தேவை மிகவும் அதிகமாகவே இருக்கிறது.
கடந்த ஆண்டில் விலை கணிசமாக உயர்ந்தபோதும் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கம் வாங்குவதை நிறுத்தவில்லை. ஆனால் இந்த ஆண்டு தங்கம் விலை குறைந்திருந்தாலும் தற்போது தங்கம் வாங்கலாமா? வேண்டாமா? முதலீடு செய்ய இது உகந்த நேரமா? என பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்து வருகிறது.
ஏனெனில் போரினால் ஏற்பட்ட கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க இந்தியாவில் தங்கத்தின் இறக்குமதி வரி உயர்த்தப்பட்டது. இதனால் கடந்த ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் தற்போது தங்கத்தின் பயன்பாடு நமது நாட்டில் குறைந்திருக்கிறது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். குறிப்பாக, தங்கத்தின் சந்தை அளவு கிட்டத்தட்ட 6% குறைந்திருப்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றனர்.
தங்கம் விலை
ஆகஸ்ட் 1 (சனிக்கிழமை) அன்று 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 35 குறைந்து ரூ. 13,220-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று ரூ. 30 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,250-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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அதன்படி, சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 280 குறைந்து ரூ. 1,05,760-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 240 அதிகரித்து ரூ. 1,06,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,250
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,06,000
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 235
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,35,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஆகஸ்ட் 3
|ரூ. 13,250
|ரூ. 1,06,000
|ஆகஸ்ட் 2
|ரூ. 13,220
|ரூ. 1,05,760
|ஆகஸ்ட் 1
|ரூ. 13,220
|ரூ. 1,05,760
|ஜூலை 31
|ரூ. 13,255
|ரூ. 1,06,040
|ஜூலை 30
|ரூ. 13,230
|ரூ. 1,05,840
|ஜூலை 29
|ரூ. 13,155
|ரூ. 1,05,240
|ஜூலை 28
|ரூ. 13,215
|ரூ. 1,05,720
|ஜூலை 27
|ரூ. 13,370
|ரூ. 1,06,960
|ஜூலை 26
|ரூ. 13,300
|ரூ. 1,06,400
|ஜூலை 25
|ரூ. 13,300
|ரூ. 1,06,400
வெள்ளி விலை
தங்கம் விலையை போன்றே வெள்ளி விலையும் தினந்தோறும் மாற்றங்களை சந்தித்து வருகிறது. இருப்பினும், கடந்த 7 நாட்களாக எந்தவித மாற்றமுமின்றி ஒரே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,35,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.