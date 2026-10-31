நகை பிரியர்களுக்கு ஜாக்பாட்; தங்கம் விலை ஒரே நாளில் ரூ. 2,480 குறைவு
வெள்ளி விலை ஒரு கிராம் ரூ. 200-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : October 31, 2026 at 10:21 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று தடாலடியாக குறைந்திருக்கிறது. சவரனுக்கு ரூ. 2,480 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,01,840-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை கடும் சரிவை சந்தித்து வருகிறது. உலகளாவிய தங்க கணக்கீட்டின்படி, ஒரு அவுன்ஸ் 3,700 அமெரிக்க டாலர் முதல் 3,250 அமெரிக்க டாலர் குறையும் என்று பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா கணித்திருக்கிறது. இந்த கணிப்பின்படி, உலக சந்தையில் தங்கம் விலை 3,250 டாலர் வரை சரிந்தால், இந்தியாவில் 22 காரட் ஒரு சவரன், அதாவது 8 கிராம் விலையானது ரூ. 72 ஆயிரம் வரை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் தங்கம் விலை தாறுமாறாக உயர்ந்த நிலையில், அமெரிக்க - ஈரான் போரின் தாக்கத்தால் இதுவரை 15% வரை சரிந்திருக்கிறது. எனினும், இடையே கடந்த ஆகஸ்ட் 24-ஆம் தேதி ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1.20 லட்சத்தை தாண்டியது. இந்நிலையில் அடுத்த ஒன்றரை மாதங்களில் மடமடவென சரிந்து, இன்று ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1.01 லட்சத்தை நெருங்கி இருக்கிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (அக்டோபர் 30) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 155 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,040-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 310 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 12,730-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இன்று (அக்டோபர் 31) சனிக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/DQYH08RVvI— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 31, 2026
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,240 குறைந்து ரூ. 1,04,320-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 2,480 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,01,840-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 12,730
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,01,840
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 200
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,00,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|அக்டோபர் 31
|ரூ. 12,730
|ரூ. 1,01,840
|அக்டோபர் 30
|ரூ. 13,040
|ரூ. 1,04,320
|அக்டோபர் 29
|ரூ. 13,195
|ரூ. 1,05,560
|அக்டோபர் 28
|ரூ. 13,195
|ரூ. 1,05,560
|அக்டோபர் 27
|ரூ. 13,135
|ரூ. 1,05,080
|அக்டோபர் 26
|ரூ. 13,085
|ரூ. 1,04,680
|அக்டோபர் 25
|ரூ. 13,070
|ரூ. 1,04,560
|அக்டோபர் 24
|ரூ. 13,070
|ரூ. 1,04,560
|அக்டோபர் 23
|ரூ. 13,060
|ரூ. 1,04,480
|அக்டோபர் 22
|ரூ. 13,235
|ரூ. 1,05,880
வெள்ளி விலை
தொடர்ந்து 3வது நாளாக இன்று வெள்ளி விலை குறைந்திருக்கிறது. கடந்த 2 நாட்களில் கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்த நிலையில் இன்று, ரூ. 10 குறைந்திருக்கிறது.
நேற்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 210-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,10,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 200-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,00,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.