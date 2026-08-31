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மாதத்தின் கடைசி நாளில் நுகர்வோரை மகிழ்வித்த தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,080 குறைவு

இன்று வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 260-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI Photo)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2026 at 10:41 AM IST

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சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,080 குறைந்து ரூ. 1,14,960-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கத்தின் விலை வரும் நாட்களில் ஏறுமா? அல்லது இறங்குமா? என்பது தான் நகைப் பிரியர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் கேள்வியாக இருக்கிறது. 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் சுரங்கச் செலவுகளை விட தங்கம் விலை உயர்ந்ததால் உற்பத்தியாளர்கள் முன்னெப்போதும் இல்லாத லாபத்தை அடைந்திருப்பதாக உலக தங்கம் கவுன்சில் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

மறுபுறம், தங்கம் விலை உயர்வால் சாமானிய மக்கள் கடும் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர். அமெரிக்க - ஈரான் போரால் தங்கம் விலை குறையத் தொடங்கியதால், இந்த விலை சரிவு நீடிக்கும் என நிபுணர்கள் கூறிவந்தனர். இதனால் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் கீழே குறைய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர்.

ஆனால், அந்த கணிப்புகளை பொய்யாக்கும் விதமாக ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்கியதிலிருந்து தங்கம் விலை விறுவிறுவென உயர்ந்த ஒரு சவரன் ரூ. 1.20 லட்சத்தை தொட்டது. இருப்பினும், இந்த தற்காலிக விலையேற்றம் கடந்த வாரத்தில் முடிவுக்கு வந்திருப்பதாக தெரிகிறது.

ஒரு வாரத்தில் ரூ. 5 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமாக சவரன் விலை குறைந்திருக்கிறது. இதனிடையே, தங்க இறக்குமதி வரியை 15 சதவீதத்திலிருந்து 6 சதவீதமாக குறைக்க மத்திய அரசு ஆலோசித்து வருவதாக செய்திகள் வெளியாகின்றன. அவ்வாறு குறைக்கப்படும் பட்சத்தில் சவரனுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் வரை குறைய வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிகிறது.

தங்கம் விலை

சனிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 29) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 295 குறைந்து ரூ. 14,505-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 135 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 14,370-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 2,360 குறைந்து ரூ. 1,16,040-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,080 குறைந்து, ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,14,960-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,370

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,14,960

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 260

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,60,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஆகஸ்ட் 31ரூ. 14,370ரூ. 1,14,960
ஆகஸ்ட் 30ரூ. 14,505ரூ. 1,16,040
ஆகஸ்ட் 29ரூ. 14,505ரூ. 1,16,040
ஆகஸ்ட் 28ரூ. 14,800ரூ. 1,18,400
ஆகஸ்ட் 27ரூ. 14,725ரூ. 1,17,800
ஆகஸ்ட் 26ரூ. 15,010ரூ. 1,20,080
ஆகஸ்ட் 25ரூ. 15,010ரூ. 1,20,080
ஆகஸ்ட் 24ரூ. 15,030ரூ. 1,20,240
ஆகஸ்ட் 23ரூ. 14,950ரூ. 1,19,600
ஆகஸ்ட் 22ரூ. 14,950ரூ. 1,19,600

வெள்ளி விலை

ஆகஸ்ட் 29 அன்று வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5, கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 260-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,60,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று விலையில் மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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