மாத கடைசியில் சற்று உயர்ந்த தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு?
வெள்ளி விலையானது இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : September 30, 2026 at 11:30 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,680-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு, உலக நாடுகளிடையேயான போர், பொருளாதார மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட பல காரணிகள் தங்கம் விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இதனால் உலக சந்தையில் தங்கம் விலை நிலையற்ற தன்மையில் காணப்படுகிறது.
கடந்த வாரத்தில் பெரும்பாலும் தங்கம் விலை குறைந்து வந்த நிலையில், மாத கடைசி நாளான இன்று சற்று அதிகரித்திருக்கிறது. எனினும் இந்த விலையேற்றம் தொடருமா என்பது சந்தேகம் தான்.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (செப்டம்பர் 29) கிராமுக்கு ரூ. 25 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,640-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 70 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,710-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 200 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,120-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 560 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,680-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,710
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,09,680
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 240
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,40,000
இன்று (செப்டம்பர் 30) புதன்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்#goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/x4Ri9VG2LD— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 30, 2026
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|செப்டம்பர் 30
|ரூ. 13,710
|ரூ. 1,09,680
|செப்டம்பர் 29
|ரூ. 13,640
|ரூ. 1,09,120
|செப்டம்பர் 28
|ரூ. 13,665
|ரூ. 1,09,320
|செப்டம்பர் 27
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|செப்டம்பர் 26
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|செப்டம்பர் 25
|ரூ. 14,010
|ரூ. 1,12,080
|செப்டம்பர் 24
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|செப்டம்பர் 23
|ரூ. 14,135
|ரூ. 1,13,080
|செப்டம்பர் 22
|ரூ. 14,185
|ரூ. 1,13,480
|செப்டம்பர் 21
|ரூ. 14,270
|ரூ. 1,14,160
வெள்ளி விலை
கடந்த மாதங்களில் பெரிய அளவில் மாற்றம் கண்டிராத வெள்ளி விலை ஒரு சில நாட்களாக தொடர்ந்து மாறி வருகிறது. நேற்றைக்கு முன் தினம் கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்த நிலையில், நேற்றும் ரூ. 5 குறைந்தது. அதன்படி ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கு விற்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் இன்று ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,45,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.