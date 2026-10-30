தொடர் ஏற்றத்துக்கு பின் சரிந்த தங்கம் விலை - சவரன் ரூ. 1.5 லட்சத்துக்கு கீழ் விற்பனை
இன்று வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2 லட்சத்து 10 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : October 30, 2026 at 11:36 AM IST
சென்னை: நேற்று தங்கம் விலையில் மாற்றம் இல்லாத நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,240 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,04,320-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருந்த தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களாக குறைந்து வருகிறது. இது பண்டிகை காலங்களில் நகை வாங்க நினைப்போரை சற்று ஆறுதலடைய செய்திருக்கிறது. கூடவே, அடுத்த வருடத்தில் தங்கம் விலை இன்னும் குறையுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்திருக்கிறது. எனினும், அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு வலுப்பெறுதல், அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை அதிகரித்தல் போன்ற காரணிகள் தங்கம் விலையின் மீது அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
இன்று (அக்டோபர் 30) வெள்ளிக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/tt9DOaUEGe— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 30, 2026
இதனால் முதலீட்டாளர்கள் தங்க நாணயத்தின் மீது முதலீடு செய்வதை தவிர்த்து, மற்ற நாணயங்களின் மீது முதலீடு செய்யலாம் என கணித்திருக்கின்றனர். இதனால் தங்கம் விலை வரும் நாட்களில் பெரும்பாலும் குறையவே வாய்ப்பிருப்பதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். ஆனால், சர்வதேச சந்தையின் தங்கம் விலை குறைந்தாலும், இந்தியாவில் விலை குறையுமா? என்பது சந்தேகம் தான் என்கின்றனர்.
தங்கம் விலை
பல மாதங்களுக்கு பிறகு நேற்று தங்கம் விலையில் மாற்றம் இல்லாமல் விற்பனையானது. 4 நாட்களாக தங்கம் விலை அதிகரித்த நிலையில், நேற்று மாற்றமின்றி, இன்று குறைந்திருக்கிறது. நேற்று முன்தினம் (அக்டோபர் 28) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 60 அதிகரித்து, ரூ. 13,195க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 155 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,040-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, புதன்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 480 அதிகரித்து ரூ. 1,05,560-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,240 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,04,320க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,040
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,04,320
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 210
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,10,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|அக்டோபர் 30
|ரூ. 13,040
|ரூ. 1,04,320
|அக்டோபர் 29
|ரூ. 13,195
|ரூ. 1,05,560
|அக்டோபர் 28
|ரூ. 13,195
|ரூ. 1,05,560
|அக்டோபர் 27
|ரூ. 13,135
|ரூ. 1,05,080
|அக்டோபர் 26
|ரூ. 13,085
|ரூ. 1,04,680
|அக்டோபர் 25
|ரூ. 13,070
|ரூ. 1,04,560
|அக்டோபர் 24
|ரூ. 13,070
|ரூ. 1,04,560
|அக்டோபர் 23
|ரூ. 13,060
|ரூ. 1,04,480
|அக்டோபர் 22
|ரூ. 13,235
|ரூ. 1,05,880
|அக்டோபர் 21
|ரூ. 13,390
|ரூ. 1,07,120
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையானது 4 நாட்களாக மாற்றமின்றி விற்பனையான நிலையில் நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 215-க்கு விற்பனையானது.
அதன்படி ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ, 2,15,000க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில் இன்று ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 210-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ, 2,10,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.