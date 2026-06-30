தங்கம் வாங்க இது தான் சரியான நேரம்? தடாலடியாக குறைந்த விலை
வெள்ளி விலை இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 40 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.
Published : June 30, 2026 at 11:14 AM IST
சென்னை: கடந்த சில வாரங்களாகவே தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் கடுமையான ஏற்ற இறக்கங்கள் நிலவி வந்த நிலையில், ஜூன் மாதத்தின் இறுதி நாளான இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை), ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை அதிரடி சரிவைக் கண்டுள்ளது. இந்தத் தொடர் விலை வீழ்ச்சி நகை வாங்கக் காத்திருப்பவர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஒரு சவரன் விலை எவ்வளவு?
சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,160 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,04,240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதாவது கிராமுக்கு ரூ.270 குறைந்து, ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.13,030-க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.
வெள்ளி விலை நிலவரம்
தங்கத்தின் விலையைப் போன்றே வெள்ளி விலையிலும் இன்று சரிவு காணப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி 10 ரூபாய் குறைந்து ரூ.240-க்கும், ஒரு கிலோ பார் வெள்ளி ரூ.2,40,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,030
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,04,240
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 240
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,40,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூன் 30
|ரூ. 13,030
|ரூ. 1,04,240
|ஜூன் 29
|ரூ. 13,300
|ரூ. 1,06,400
|ஜூன் 28
|ரூ. 13,370
|ரூ. 1,06,960
|ஜூன் 27
|ரூ. 13,370
|ரூ. 1,06,960
|ஜூன் 26
|ரூ. 13,300
|ரூ. 1,06,400
|ஜூன் 25
|ரூ. 13,140
|ரூ. 1,05,120
|ஜூன் 24
|ரூ. 13,350
|ரூ. 1,06,800
|ஜூன் 23
|ரூ. 13,560
|ரூ. 1,08,480
|ஜூன் 22
|ரூ. 13,600
|ரூ. 1,08,800
|ஜூன் 21
|ரூ. 13,600
|ரூ. 1,08,800
விலை குறைய என்ன காரணம்?
அண்மையில் தங்கத்தின் மீதான சுங்க வரியை மத்திய அரசு மாற்றியமைத்தது. அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு வலுவடைந்தது மற்றும் சர்வதேச சந்தையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் காரணமாகவே இந்த ஜூன் மாதத்தில் மட்டும் தங்கம் விலை சுமார் 5%-க்கும் மேல் சரிவைச் சந்தித்துள்ளது எனப் பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.