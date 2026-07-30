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சவரனுக்கு ரூ. 600 உயர்ந்த தங்கம் விலை - 2 நாள்களுக்கு பின் மீண்டும் ஏற்றம்

வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 235க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 35 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 10:28 AM IST

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சென்னை: இரண்டு நாட்கள் விலை குறைவுக்கு பின்னர், இன்று 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 600 உயர்ந்து, ரூ. 1,05,840-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாகவே ஏறி இறங்கி வருகிறது. இதனால் நகை வாடிக்கையாளர்களும், முதலீட்டாளர்களும் எப்போது நகை வாங்கலாம்? முதலீடு செய்ய ஏற்ற நேரம் இதுவா? என்ற கேள்விகளுடன் இருக்கின்றனர். ஆனால், தற்போதைய உலகளாவிய சூழ்நிலையை பார்க்கையில், தங்கம் விலை கணிக்க முடியாத வகையில் இருப்பதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

எனினும், அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு வலுப்பெற்று வருவதால் தற்போதைக்கு அதன் மதிப்பு குறைய வாய்ப்பில்லை என்று கூறுகின்றனர். இதனால் தங்கம் விலை மேலும் குறையவே சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் இருப்பதாக கூறுகின்றனர்.

இந்த கருத்து ஒருபுறம் இருந்தாலும், பாதுகாப்பான முதலீடான தங்கத்தை மத்திய வங்கிகள் அதிகளவில் வாங்கி வருவதால் பெருமளவில் விலை குறையாது என்றும் கூறுகின்றனர். இதனால் தங்கம் விலையின் ஏற்ற இறக்கம் கணிக்க முடியாத வகையில் இருக்கிறது.

தங்கம் விலை

சென்னையில் கடந்த 2 நாட்களாக தங்கம் விலை குறைந்த நிலையில், இன்று சற்று அதிகரித்திருக்கிறது. அதன்படி, நேற்று (ஜூலை 29) கிராமுக்கு ரூ. 60 குறைந்து ரூ. 13,155-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 75 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 13,230-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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அதேபோல், நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 480 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,240-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 600 அதிகரித்து ரூ. 1,05,840க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,230

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,840

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 235

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,35,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூலை 30ரூ. 13,230ரூ. 1,05,840
ஜூலை 29ரூ. 13,155ரூ. 1,05,240
ஜூலை 28ரூ. 13,215ரூ. 1,05,720
ஜூலை 27ரூ. 13,370ரூ. 1,06,960
ஜூலை 26ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூலை 25ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூலை 24ரூ. 13,230ரூ. 1,05,840
ஜூலை 23ரூ. 13,500ரூ. 1,08,000
ஜூலை 22ரூ. 13,430ரூ. 1,07,440
ஜூலை 21ரூ. 13,220ரூ. 1,05,760

வெள்ளி விலை

தங்கம் விலை கடந்த மூன்று நாட்களாக விலை மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,35,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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