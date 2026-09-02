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பிரதமர் வீடியோ ஏற்படுத்திய தாக்கம்: ஒரே நாளில் சரசரவென குறைந்த தங்கம் விலை

வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 250க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 2, 2026 at 2:11 PM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,800 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,11,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தும் அச்சம், வலுவான அமெரிக்க டாலர் மற்றும் அமெரிக்க பத்திர வருவாய் திடீர் உயர்வு ஆகியவை உலகளாவிய தங்கத்தின் தேவையை குறைக்கும் விதமாக அமைந்திருக்கிறது.

இதனிடையே, தங்கம் விலை இனிமேல் ஏறுமுகத்திலா அல்லது இறங்குமுகத்திலா என்ற கேள்வியில் இருந்தவர்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, பிரதமர் மோடியின் வீடியோ பதிவு அமைந்திருக்கிறது. சமீப காலமாக ஜென்சி இளைஞர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் விதமாகவும், அவர்களை எளிதில் அணுகும்விதமாகவும் இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியோக்களை வெளியிடுவதை வழக்கமாக்கி வருகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி.

அந்த வகையில் நேற்று அவர் வெளியிட்ட வீடியோவில் மிகவும் அவசியமாக சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே தங்கம் வாங்கும்படியாக அவர் அறிவுறுத்தி இருந்தார். பண்டிகை காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையிலும் அவருடைய அறிவிப்பானது தங்கம் விலையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தங்கம் விலை

மாதத்தின் முதல் நாளான நேற்று (செப்டம்பர் 1) காலை கிராமுக்கு ரூ. 15 உயர்ந்து, மாலையில் ரூ. 195 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,1755க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 225 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,950க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 120 உயர்ந்து மாலையில் ரூ.1,680 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,400க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் குறைந்திருக்கிறது. அதன்படி, இன்றூ சவரனுக்கு ரூ. 1,800 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,11,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்று காலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்த நிலையில், மாலையும் ரூ. 5 குறைந்து நாளின் இறுதியில் ஒரு கிராம் ரூ. 250க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதன்படி, நேற்று ஒரே நாளில் கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,50,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று விலையில் மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,950

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,11,600

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 250

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,50,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
செப்டம்பர் 2ரூ. 13,950ரூ. 1,11,600
செப்டம்பர் 1ரூ. 14,385ரூ. 1,15,080
ஆகஸ்ட் 31ரூ. 14,370ரூ. 1,14,960
ஆகஸ்ட் 30ரூ. 14,505ரூ. 1,16,040
ஆகஸ்ட் 29ரூ. 14,505ரூ. 1,16,040
ஆகஸ்ட் 28ரூ. 14,800ரூ. 1,18,400
ஆகஸ்ட் 27ரூ. 14,725ரூ. 1,17,800
ஆகஸ்ட் 26ரூ. 15,010ரூ. 1,20,080
ஆகஸ்ட் 25ரூ. 15,010ரூ. 1,20,080
ஆகஸ்ட் 24ரூ. 15,030ரூ. 1,20,240

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