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காந்தி ஜெயந்திக்கு கருணை காட்டாத தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 760 அதிகம்!

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 11:17 AM IST

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சென்னை: காந்தி ஜெயந்தி நாளில் தங்கம் விலை கூடியது. இன்று சவரனுக்கு ரூ. 760 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,10,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை ஒரு நாள் ஏறுவதும் மறு நாள் குறைவதுமாக ஆட்டம் காட்டி வருகிறது. இதற்கு உலகளாவிய போர் பதற்றம், பொருளாதார நிலையற்ற தன்மை, கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரிப்பு, அமெரிக்க டாலர் வலுவிழப்பு போன்ற பல காரணிகள் சொல்லப்படுகின்றன.

எனினும், இந்தியாவை பொருத்தவரை அடுத்தடுத்து பண்டிகை நாட்கள் வருவதால் தங்கம் விலை ஏறுமுகத்தில் தான் இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. இருந்தாலும் சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை நிலையற்று காணப்படுகிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று (அக்டோபர் 1) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 30 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,680-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 95 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,775-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 240 குறைந்து ரூ. 1,09,440-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 760 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,10,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,775

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,10,200

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 245

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,45,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
அக்டோபர் 2ரூ. 13,775ரூ. 1,10,200
அக்டோபர் 1ரூ. 13,680ரூ. 1,09,440
செப்டம்பர் 30ரூ. 13,710ரூ. 1,09,680
செப்டம்பர் 29ரூ. 13,640ரூ. 1,09,120
செப்டம்பர் 28ரூ. 13,665ரூ. 1,09,320
செப்டம்பர் 27ரூ. 14,000ரூ. 1,12,000
செப்டம்பர் 26ரூ. 14,000ரூ. 1,12,000
செப்டம்பர் 25ரூ. 14,010ரூ. 1,12,080
செப்டம்பர் 24ரூ. 14,000ரூ. 1,12,000
செப்டம்பர் 23ரூ. 14,135ரூ. 1,13,080

வெள்ளி விலை

கடந்த சில நாட்களாக வெள்ளி விலை ஒரு நாள் ரூ. 5 கூடினால் அடுத்த நாள் ரூ. 5 குறைந்த வண்ணம் உள்ளது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 240-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,45,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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