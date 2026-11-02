அக்டோபரில் ரூ. 8,360 குறைந்த தங்கம் விலை; ஒரு சவரன் ரூ. 75,000 வரை வீழ்ச்சி அடையுமா - நிபுணர்களின் கணிப்பு என்ன?
இன்று வெள்ளி விலை ஒரு கிராம் ரூ. 200-க்கும், ஒரு கிலோரூ. 2 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : November 2, 2026 at 10:54 AM IST
சென்னை: வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 360 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,02,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த மாதம் பெரும்பாலான நாட்களில் தங்கம் விலை குறைந்து நகைப் பிரியர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. அதன்படி ஒரே மாதத்தில் சவரனுக்கு ரூ. 8,360 குறைந்திருக்கிறது. தங்கம் விலை வரும் நாட்களிலும் குறைய அதிக வாய்ப்பிருப்பதாக நிபுணர்கள் கூறும் நிலையில், இந்தியாவில் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 75 ஆயிரம் வரை குறையக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக, கடந்த முறை அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தியதிலிருந்தே தங்கம் விலை சற்று குறையத் தொடங்கியது. மீண்டும் வட்டி விகிதம் குறைக்கப்படும் பட்சத்தில் அது தங்கம் விலையின் மீது கடும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஏனெனில், வட்டி விகிதம் உயரும்போது டாலரில் முதலீடு செய்பவர்கள் தங்கள் வசமுள்ள தங்கத்தை விற்றுவிட்டு, அதனை டாலரில் நடைபெறுகிற வர்த்தகத்தின் மீது முதலீடு செய்வார்கள். இதனால் குறுகிய காலத்தில் அதிக லாபம் அடைய முடியும்.
ஆனால், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கியின் தலைவர் கெவின் வாஷ் தலைமையில் நடந்த வட்டி விகிதம் குறித்த கூட்டத்தில் 12 பேர் கொண்ட நிபுணர் குழு பங்கேற்றனர். அந்த கூட்டத்தில் 10 பேர் வட்டி விகிதத்தை உயர்த்த வேண்டாம் என்றும், 3.75% முதல் 4% வரையிலேயே தொடரலாம் என்றும் வாக்களித்தனர். ஆனால் மூத்த உறுப்பினர்கள் 2 பேர் பணவீக்கத்தை கருத்தில்கொண்டு வட்டி விகிதத்தை உயர்த்த வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
எனினும், வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்படாததால் தங்கம் விலை இனிமேல் குறைய வாய்ப்பிருப்பதாக தெரியவில்லை என்கின்றனர் நிபுணர்கள். டிசம்பரில் நடைபெறுகிற கூட்டத்தில் வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தினால் தங்கம் விலை குறையலாம் என்றும் மற்றொரு கருத்தையும் நிபுணர்கள் முன்வைக்கின்றனர்.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை (அக்.31) கிராமுக்கு ரூ. 310 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 12,730-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 45 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 12,775-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இன்று (நவம்பர் 2) திங்கட்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/q9h6Zqa5Lm— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 2, 2026
அதன்படி, சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 2,480 குறைந்து ரூ. 1,01,840-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 360 உயர்வு அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,02,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 12,775
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,02,200
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 200
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,00,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 2
|ரூ. 12,775
|ரூ. 1,02,200
|நவம்பர் 1
|ரூ. 12,730
|ரூ. 1,01,840
|அக்டோபர் 31
|ரூ. 12,730
|ரூ. 1,01,840
|அக்டோபர் 30
|ரூ. 13,040
|ரூ. 1,04,320
|அக்டோபர் 29
|ரூ. 13,195
|ரூ. 1,05,560
|அக்டோபர் 28
|ரூ. 13,195
|ரூ. 1,05,560
|அக்டோபர் 27
|ரூ. 13,135
|ரூ. 1,05,080
|அக்டோபர் 26
|ரூ. 13,085
|ரூ. 1,04,680
|அக்டோபர் 25
|ரூ. 13,070
|ரூ. 1,04,560
|அக்டோபர் 24
|ரூ. 13,070
|ரூ. 1,04,560
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையானது தொடர்ந்து 3 நாட்களாக குறைந்தது. சனிக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ரூ. 200-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைந்து ரூ. 2,00,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்றும் விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.