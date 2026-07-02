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தாங்க முடியாத தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 1,200 உயர்வு

வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து, ரூ. 2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 10:27 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,200 அதிகரித்து ரூ. 1,07,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை தினந்தோறும் மாறி வருகிறது. இதற்கு பொருளாதார மாற்றங்கள், மத்திய வங்கிகளின் வட்டி விகித மாற்றங்கள் மற்றும் பண வீக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகள் இருந்தாலும், தற்போதைய விலை மாற்றமானது அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பை பொறுத்தே மாறி வருகிறது.

உலக சந்தையில் பெரும்பாலான வர்த்தகங்கள் அமெரிக்க டாலரை பயன்படுத்தி தான் நடக்கிறது. கடந்த சில மாதங்களாக நிலவி வந்த மேற்காசிய போரின் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலையானது கடுமையாக உயர்ந்தது. இதன் வர்த்தகமானது டாலரின் நடைபெற்றதால், அமெரிக்க டாலர் மதிப்பும் கணிசமாக உயர்ந்தது.

இதனால், குறுகிய காலத்தில் அதிக லாபம் ஈட்டுகிற முதலீடுகளின் மீது உலக நாடுகள் கவனம் செலுத்தி வருகின்றன. இது தங்கம் விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி சரிவுக்கு காரணமாக அமைந்திருக்கிறது. இருப்பினும், அவ்வபோது தங்கம் விலை ஏறி வருகிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று (ஜூலை 1) காலை ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 100 குறைந்த நிலையில், மாலையில் ரூ. 150 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,250-க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் ரூ. 150 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோல், நேற்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்த நிலையில், மாலையில் ரூ. 1200 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,000க்கு விற்கப்பட்டது. இன்று மீண்டும் ரூ. 1,200 அதிகரித்து ரூ. 1,07,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

நேற்று வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 245க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,45,000க்கும் விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 உயர்ந்திருக்கிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 250க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,50,000க்கும் விற்கப்படுகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,400

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,07,200

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 250

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,50,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூலை 2ரூ. 13,400ரூ. 1,07,200
ஜூலை 1ரூ. 13,250ரூ. 1,06,000
ஜூன் 30ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஜூன் 29ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூன் 28ரூ. 13,370ரூ. 1,06,960
ஜூன் 27ரூ. 13,370ரூ. 1,06,960
ஜூன் 26ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூன் 25ரூ. 13,140ரூ. 1,05,120
ஜூன் 24ரூ. 13,350ரூ. 1,06,800
ஜூன் 23ரூ. 13,560ரூ. 1,08,480

அண்மையில் தங்கத்தின் மீதான சுங்க வரியை மத்திய அரசு மாற்றியமைத்த நிலையில், தங்கம் விலை சற்று சரிவை சந்தித்து பயனாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளித்த நிலையில், தற்போது அதன் விலை மீண்டும் உயரத் தொடங்கியுள்ளது. அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு வலுவடைந்து வருவதும், முடிவுக்கு வராத ஈரான்-அமெரிக்கா இடையிலான போர் பதற்றமும் தான் தங்கம் விலையேற்றத்திற்கு காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

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