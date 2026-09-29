ரூ. 1.10 லட்சத்துக்கும் கீழே சரிந்த தங்கம் விலை - நகைப் பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ 2 லட்சத்து 40 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : September 29, 2026 at 10:19 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை நேற்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 2,680 குறைந்த நிலையில் இன்றும் ரூ. 200 குறைந்துள்ளது. அதன்படி, இன்று ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிந்து சவரன் விலை ரூ. 1.10 லட்சத்துக்கும் கீழே சென்றிருக்கிறது. இது நகை வாடிக்கையாளர்களை மிகுந்த உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது. உலகளவில் தங்கம் விலை குறைவதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை குறைத்த ஓரிரு நாட்களில் தங்கம் விலை சரிய தொடங்கி இருக்கிறது.
இந்த சரிவு நிரந்தரமானதா? தங்கம் வாங்க இது உகந்த நேரமா? என்ற கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் வாடிக்கையாளர்களிடையே எழுந்திருக்கின்றன. எனினும், இந்தியாவில் அடுத்தடுத்து பண்டிகை நாட்கள் வருகிற நிலையில், தங்கம் விலை குறைவு சாமானியர்களுக்கு சற்று ஆறுதலாக அமைந்திருக்கிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை வாரத்தின் முதல் நாளான நேற்று (செப்டம்பர் 28) காலை, மாலை என இரண்டு முறை குறைந்தது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 335 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,665-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 25 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,640-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 2,680 குறைந்து ரூ. 1,09,320க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 200 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,09,120-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இன்று (செப்டம்பர் 29) செவ்வாய்க்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்#goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/L9aELW0ZP6— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 29, 2026
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,640
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,09,120
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 240
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,40,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|செப்டம்பர் 29
|ரூ. 13,640
|ரூ. 1,09,120
|செப்டம்பர் 28
|ரூ. 13,665
|ரூ. 1,09,320
|செப்டம்பர் 27
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|செப்டம்பர் 26
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|செப்டம்பர் 25
|ரூ. 14,010
|ரூ. 1,12,080
|செப்டம்பர் 24
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|செப்டம்பர் 23
|ரூ. 14,135
|ரூ. 1,13,080
|செப்டம்பர் 22
|ரூ. 14,185
|ரூ. 1,13,480
|செப்டம்பர் 21
|ரூ. 14,270
|ரூ. 1,14,160
|செப்டம்பர் 20
|ரூ. 14,285
|ரூ. 1,14,280
வெள்ளி விலை
நேற்று (செப்டம்பர் 29) கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 245க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,40,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இரண்டு நாட்களில் கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைந்திருக்கிறது.